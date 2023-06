Navigazione sostenibile: il Salone Nautico premia i vincitori del bando internazionale

La quarta edizione della mostra “MUVE Yacht Projects” si è svolta presso la Tesa 99 dell’Arsenale di Venezia, presentando i lavori selezionati dal Bando internazionale incentrato sulla sostenibilità e flessibilità d’uso di unità charter da diporto.

VENEZIA. Il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha partecipato alla cerimonia di apertura della quarta edizione della mostra “MUVE Yacht Projects” presso la Tesa 99 dell’Arsenale, una delle più importanti mostre di design navale d’Europa. L’esposizione presenta i lavori selezionati dal Bando internazionale promosso dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, Comune di Venezia e Vela spa, incentrati sul tema della sostenibilità e flessibilità d’uso di unità charter da diporto. Il bando è stato realizzato in collaborazione con le principali istituzioni ed enti cittadini di Venezia.

L’edizione del 2023 presenta la sezione “MUVE YACHT PROJECT Academy Lab”, che ogni anno presenterà gli elaborati maggiormente rappresentativi e innovativi frutto della ricerca accademica di un Ateneo di volta in volta diverso: questa volta la scelta è caduta sull’Università di Genova e sui suoi studenti dei Corsi in Yacht Design e in Design Navale e Nautico. Inoltre, sempre nell’ambito dell’Academy Lab, vengono presentati i prototipi di imbarcazioni sviluppati dai team studenteschi del Polito Sailing Team, del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, dell’Audace Sailing Team del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste e del Mètis Vela Unipd, il team velico dell’Università di Padova.

Durante la cerimonia di apertura, il sindaco ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento per il Salone Nautico di Venezia, che dà ulteriore lustro e interesse all’evento. Ha inoltre ringraziato gli organizzatori per aver allestito una manifestazione che propone idee e soluzioni riguardo a tematiche di grande respiro e attualità, dando grande spazio ai giovani, che rappresentano il futuro.

Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più al centro delle attenzioni del settore nautico, e il bando internazionale ha invitato i partecipanti a presentare soluzioni innovative per la progettazione e la gestione del ciclo di vita di unità a noleggio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’edizione del 2023 presenta una sezione dedicata ai prototipi di imbarcazioni sviluppati da team studenteschi, che dimostra l’interesse crescente dei giovani per le tematiche ambientali e la sostenibilità.

La mostra “MUVE Yacht Projects” è un’occasione importante per mostrare al pubblico le ultime tendenze in campo di design navale, ma anche per promuovere la sostenibilità e l’innovazione nel settore nautico. La presenza del Sindaco di Venezia sottolinea l’impegno della città nella promozione di soluzioni sostenibili per il futuro del settore.

La collaborazione tra le istituzioni cittadine e la Fondazione Musei Civici di Venezia ha permesso la realizzazione del bando internazionale, che ha riscosso grande interesse tra i partecipanti. La sezione “MUVE YACHT PROJECT Academy Lab” rappresenta inoltre un’opportunità per gli studenti di presentare i loro progetti e prototipi innovativi, e di entrare in contatto con imprenditori e professionisti del settore.