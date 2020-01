Polisportiva Terraglio: i giovani della pallanuoto ospiti a Cuneo del settebello

GIORNATA INDIMENTICABILE PER I RAGAZZI DELLA NAZIONALE SPERIMENTALE DI PALLANUOTO INTEGRATA SPECIAL OLYMPICS, OSPITI DEL SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO A POCHE ORE DALL’ESORDIO NEL QUADRANGOLARE PRE-OLIMPIC

Lo spettacolare Stadio del Nuoto della città piemontese ha fatto da scenario ad un pomeriggio pieno di gioia per staff, atlete ed atleti del team allenato da Mirco Castellani, che hanno condiviso la parte finale della seduta di allenamento che gli Azzurri hanno sostenuto prima dell’esordio serale contro la Grecia.

Mezz’ora in acqua assieme, tra gare di velocità e due mini-partite finite poi ai rigori, “casualmente” vinta dagli alfieri Special Olympics.

“Un’esperienza preziosa per la quale siamo noi a ringraziare questi colleghi, non viceversa”, il commento del capitano azzurro Pietro Figlioli, miglior giocatore alla Finale dei Mondiali 2019 che ha laureato l’Italia Campione del Mondo contro la Spagna. “Sarà anche una frase fatta, ma credo davvero ci sia molto da imparare dalla passione con cui vivono il nostro sport”.

Soddisfatto il commissario tecnico Mirco Castellani, ex pallanuotista della Mestrina da anni punto di riferimento del settore nuoto disabili della Polisportiva Terraglio: “Un regalo immenso di cui non finiremo mai di ringraziare la nostra Nazionale, dopo cinque minuti sembravano tutti parte della stessa squadra! Momenti come questi sono importanti per lo stimolo che possono trasmettere, lasciando un ricordo indelebile in ognuno di loro

