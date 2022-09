Polisportiva Casier in festa per Ilaria Carrer e Camilla Beggiato

Polisportiva Casier in festa per il rientro al campo d’allenamento delle due atlete medagliate ai Campionati Europei di pattinaggio corsa: Ilaria Carrer e Camilla Beggiato sono state accolte sull’anello di San Biagio di Callalta dai compagni della squadra agonistica, dal tecnico Andrea Bighin e dal vicepresidente della società Maurizio Dal Bo’. Un semplice, ma sentito momento di festa per celebrare due delle protagoniste della spedizione azzurra alla rassegna continentale, conclusasi domenica a L’Aquila dopo una settimana di gare in pista e su strada.

Ilaria Carrer è tornata dall’Abruzzo con un bottino di due ori e tre argenti. La sua settimana continentale è iniziata con la conferma sul gradino più alto del podio nei 200 sprint della categoria juniores, titolo già vinto nel 2021 agli Europei di Canelas. Poi è arrivato l’argento nei 500 juniores e un nuovo oro nell’Americana, la prova a squadre che ha visto scendere in pista, al suo fianco, anche la compagna d’allenamento Camilla Beggiato e la marchigiana Giulia Presti.

Terminate le gare in pista sull’anello di Santa Barbara, Ilaria ha brillato anche nella rassegna su strada, andata in scena sul circuito asfaltato dell’Aeroporto dei Patrchi di Preturo: per lei altri due argenti, tra le juniores, nei 100 metri sprint in corsia e nel giro sprint.

Applausi pure per la coetanea Camilla Beggiato, oro, come detto, nell’Americana, e poi sfortunata quarta (per una penalizzazione decisa dalla giuria) nel giro sprint, oltre che sesta nei 100 metri in corsia, settima nei 200 sprint e ottava nei 500 juniores.

Al rientro a casa, la festa con compagni, tecnici e dirigenti della Polisportiva Casier, storica fucina di talenti nel panorama nazionale del pattinaggio corsa.