Alle 12.45, di oggi, giovedì, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Verdi nella frazione di Peseggia a Scorzè (Ve) per prestare soccorso a una persona anziana rimasta ferita dopo essere finito con lo scooter in un canale di scolo.

I pompieri hanno collaborato con il personale del Suem e recuperato l’uomo dal fossato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.