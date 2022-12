Per la prima volta in Italia arriva l’evento mondiale sulla felicità

Sul lago di Como dal 24 al 26 marzo si riuniranno i massimi esperti di scienza della felicità, psicologia positiva, sostenibilità, economia, mindfulness, salute e benessere in un evento inclusivo con l’obiettivo di apprendere, sperimentare e praticare strumenti basati sulla scienza che aiutano le persone nel percorso verso l’autorealizzazione, il benessere e la felicità.

Dal 24 al 26 marzo 2023 per la prima volta in Italia, in una location ineguagliabile come il lago di Como si terrà il 5° World Happiness Summit (WOHASU). Tre giorni di eventi con i più accreditati esperti al mondo nella scienza della felicità e del benessere, speaker motivazionali e persone comuni con la voglia di condividere le loro esperienze.

WOHASU ha l’obiettivo di far conoscere i benefici della scienza della felicità e del benessere. L’intento è di educare gli individui, le aziende e i leader civici sull’importanza di apprendere e implementare strumenti e politiche basati sui dati che possono rendere più felici le persone, le organizzazioni e le comunità.

“Siamo entusiasti di ospitare WOHASU in Europa e siamo onorati della nostra collaborazione con DHL Express, che è stata classificata al primo posto tra i World’s Best Workplace™ da Great Place to Work™ nel 2021 e nel 2022. Come sede di WOHASU 2023 abbiamo scelto il lago di Como, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, un luogo di connessione, natura e bellezza nel quale vogliamo immergerci totalmente, sia con il luogo che con la popolazione, proprio seguendo il tema principale di WOHASU 2023: laconnessione che per noi rappresenta la chiave del benessere.” affermaKaren Guggenheim, CEO/Founder, WOHASU® & World Happiness Summit®, Wellbeing Advocate & Post Traumatic Growth Speaker “Infatti, il più grande indicatore di felicità è la qualità delle nostre connessioni sociali. La connessione soddisfa i nostri bisogni di esseri sociali, ma non ci riferiamo solo all’ambito relazionale. Ci riferiamo a un approccio più ampio, poiché possiamo connetterci con noi stessi e con l’ambiente circostante in modi diversi e importanti. È importante stabilire una connessione sana con noi stessi prima di perseguire connessioni positive con gli altri. WOHASU è un invito per ritrovarsi e costruire assieme le basi di una vita personale e professionale più felice, più sana e più soddisfacente!”

Il Summit in Italia sarà anche l’occasione per lanciare l’incontro del Think Tank Wellbeing at Work, dedicato all’aumento del benessere sul posto di lavoro. L’importanza e l’attualità di questa iniziativa sono supportate da una ricerca che indica che le persone sono uscite dalla crisi globale con una chiara missione: dare priorità alla felicità e allo scopo nella loro vita, soprattutto sul posto di lavoro. WOHASU LLC è stata fondata da Karen Guggenheim nel 2016 e l’ultimo World Happiness Summit si è svolto nel marzo 2022 a Miami, in Florida, con oltre 40 relatori e più di 100 coach che si sono rivolti a un pubblico di oltre 1.000 partecipanti provenienti da 40 Paesi diversi.