Passaggio Auchan Conad: a Mestre 100 esuberi su 250 dipendenti

Si sapeva da tempo che il passaggio di Auchan a Conad avrebbe creato grossi problemi al personale dipendente, è così è stato.

Il personale dell’ipermercato Auchan Mestre, in previsione di questo, aveva effettuato uno sciopero il 30 ottobre, ma a nulla è valso, infatti ieri Conad ha confermato che per Mestre ci sono 100 esuberi su 250 dipendenti .

Conad inoltre informa che gli esuberi nel Veneto sono in totale 120 mentre quelli nazionali circa 1.200. Come si vede la situazione è molto grave specialmente per il punto vendita di Mestre che dovrà sopportare prepensionamenti, incentivazioni e mobilità per molti dei 100 esuberi.

Per coloro che rimarranno ci saranno probabilmente problemi contrattuali. In Veneto dei 23 punti vendita Auchan 14 andranno alla Conad e 9 andranno a soggetti ancora da individuare.

