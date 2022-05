Parte il Ca’ Foscari Short Film Festival

Presentata ieri pomeriggio all’Auditorium Santa Margherita, con il saluto del prorettore di Ca’ Foscari, Elti Cattaruzza, e dell’assessore comunale all’Università, nonché con la presenza straordinaria del regista Peter Lord, la dodicesima edizione del “Ca’ Foscari Short Film Festival”, il Festival internazionale dei cortometraggi, gestito dagli studenti dell’Università, con la consulenza di una commissione di docenti e di professionisti del cinema, e la direzione artistica di Maria Roberta Novielli.

Sono una trentina i cortometraggi, scelti tra le migliaia provenienti da più di cento Paesi del mondo, che verranno presentati, nel corso dei quattro giorni della rassegna, non solo all’Auditorium Santa Margherita, ma anche in altre sedi: le Fondazioni Bevilacqua La Masa, Querini Stampalia, Ugo e Olga Levi, la Casa del Cinema, il Museo d’arte orientale.

Nella serata finale, in programma sabato 7 marzo, con inizio alle ore 19.30, all’Auditorium Santa Margherita, si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti previsti: il Grand Prix per il miglior cortometraggio; il Premio Levi, per la miglior colonna sonora; il premio Pateh Sabally, assegnato dalla Municipalità Venezia Murano Burano, per il film con il miglior contributo sul tema della multietnicità; il Premio per il Concorso internazionale Levi Music Video; le Menzioni speciali.