Padova seconda università italiana nella classifica Censis

Il Presidente Zaia: “Eccellenza internazionale dalle profonde radici nell’identità veneta”.

“Riferimento universitario per il mondo, dalle profonde radici nell’identità veneta ma da sempre proiettato verso nuove e moderne sfide nella cultura, nella preparazione professionale e nella ricerca, l’Ateneo di Padova si conferma un’eccellenza a livello internazionale; un modello di elevata qualità per organizzazione, amministrazione e didattica che continua ad essere orgoglio della nostra regione”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la seconda posizione di Padova tra le più importanti università pubbliche italiane nella specifica classifica stilata dal Censis.

“Mi congratulo con il magnifico rettore, i docenti, il personale e tutti coloro hanno reso possibile il consolidamento di questa posizione nel quadro accademico nazionale – prosegue Zaia -. Il risultato è certamente frutto di un’attenta lettura dell’attività dell’ateneo dalla quale escono indicatori che traducono in chiave moderna quella vocazione universale che l’Università di Padova dimostra da ormai otto secoli, attraendo studenti, preparando importanti protagonisti in tutti gli ambiti sociali e dando le giuste risposte in termini di docenza alle richieste di un mondo sempre in evoluzione”.

“Auguro all’Ateneo padovano ancora maggiori successi – conclude il Presidente -. Sono certo che il Bo continuerà a dimostrare anche nelle nuove e sempre più impegnative sfide a cui si sta aprendo il mondo di essere al passo coi tempi come ha dimostrato fino ad oggi”.