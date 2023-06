Padova, GirovagArte parte dall’Arcella

La rassegna itinerante dal 29 giugno al 3 settembre porterà musica, teatro, cinema, incontri con l’autore nei quartieri della città.

PADOVA –Torna l’atteso appuntamento di GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche. A partire da giovedì 29 giugno i rioni diventano il palcoscenico naturale di oltre quaranta appuntamenti tra musica, teatro, cinema, incontri con autori, trekking urbani e spettacoli per bambini.

Artisti del calibro di Paolo Hendel, Vera Gheno, Massimo Cirri, Mirco Artuso, Stefano Fresi, Enzo Iacchetti, I Solisti Veneti e molti altri si alterneranno durante tutta l’estate.

Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, verranno raccolti fondi a favore dell’Istituto Oncologico Veneto.

Promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova. Sponsor dell’iniziativa Bisson Auto e Kantu. Confermate le media-partner, quali Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising, saranno una guida importante in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte.

«I nostri quartieri non sono deserti culturali, ma realtà ricche di cultura e progettualità. GirovagArte ne è la conferma. Grazie a questa rassegna, che ha già ottenuto un grande successo nelle edizioni precedenti, trasformiamo i quartieri in uno spazio scenico unico in cui si esibiscono alcune delle realtà culturali più prestigiose del nostro territorio. – afferma l’assessore alla cultura Andrea Colasio. – Grazie al nuovo format, GirovagArte Books, che si aggiunge alla più ampia offerta culturale, vogliamo rendere le attività delle biblioteche un vero e proprio cuore pulsante della vita nei quartieri, mettendo al centro il cittadino e le sue esigenze fin dalla fase di progettazione delle iniziative. Desidero ringraziare tutte le associazioni padovane coinvolte per aver creato una felice sinergia tra artisti locali e nazionali di elevata qualità».

«Siamo contenti di ritornare con questo progetto che ha l’obiettivo di promuovere la cultura attraverso un festival diffuso nei quartieri della città. Ogni anno abbiamo cercato di ampliare l’offerta culturale della rassegna, creando un nuovo format che potesse abbracciare un più ampio pubblico possibile – commenta Domenico Barbiero di Mat-Mare Alto Teatro – Sono infatti cinque i format proposti per questa edizione, come cinque sono gli anni della rassegna: GirovagArte Truck, GirovAgarte Trekking, GirovagArte Junior, GirovagArte Off a cui si aggiunge GirovagArte Books. Il programma è stato sviluppato con l’obiettivo non solo di offrire momenti di spettacolo, ma anche di permettere alle persone di scoprire angoli nascosti della città anche attraverso l’esplorazione del territorio».

«Essere al fianco di iniziative come Girovagarte, così fortemente rivolte al territorio e alle comunità nelle quali ci inseriamo, è per noi di Despar motivo di orgoglio – dichiara Giovanni Taliana, Direttore Regionale Veneto di Aspiag Service – Uno degli obiettivi di Girovagarte è quello di portare momenti di arte e cultura fuori dai luoghi dove si trovano di norma, direttamente nelle piazze dei quartieri di padova riuscendo ad arrivare a tutti i cittadini e questo è un obiettivo che noi di Despar sposiamo a pieno. Crediamo infatti siano iniziative come questa a rendere concreto e vivo il sostegno al territorio, che per noi rappresenta un valore fondamentale che ogni giorno scegliamo di portare avanti attivamente dentro e fuori i nostri punti vendita».

«Ho ritenuto importante essere presente di persona alla presentazione di questa bella iniziativa, che raccoglierà proventi a favore dell’Istituto Oncologico Veneto. – commenta la Dottoressa Patrizia Benini, Direttore Generale IOV – IRCCS -Voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori, per l’attenzione che hanno voluto rivolgere allo IOV, struttura che fa parte del tessuto urbano, sociale, assistenziale della città di Padova, che con la Città interloquisce quotidianamente in uno scambio reciproco. Il titolo di questa manifestazione – “Girovagarte” – mi ricorda come essere medico, essere oncologo, essere ricercatore, siano esse stesse forme d’arte, tra le più nobili perché a servizio del prossimo, del malato, del futuro. Non posso dunque che esprimere il mio più vivo apprezzamento per questi 40 eventi tra spettacoli di teatro, musica, trekking urbani, cinema, incontro con gli autori, animazioni e laboratori per bambini, che porteranno lo IOV, i suoi medici, ricercatori, pazienti, nel cuore e nello spirito. Il nostro slogan è IOV & VOI e Voi tutti, con il vostro essere solidali con noi, lo rendete molto più di uno slogan».

Si parte da P.zza Azzurri D’Italia (Arcella) giovedì 29 giugno alle 21:15 con lo spettacolo “Più veloce di un raglio” della compagnia cagliaritana Cada Die Teatro. Uno spettacolo acclamato come una delle prove d’attore più vivaci del teatro ragazzi degli ultimi anni, libera trasposizione del racconto “L’asino del gessaio” di Luigi Capuana. In scena Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, che, come cantastorie di piazza, incantano il pubblico in una storia che mescola l’asprezza della campagna al lusso della vita corte. Un racconto che prende i potenti trasformandoli in oggetto di parodie, come nella più genuina tradizione della fiaba popolare, per restituire con l’aiuto della musica incalzante l’energia di un modo di raccontare, forse perduto, ma ancora efficace e coinvolgente.

Venerdì 30 giugno spazio alla musica insieme ai Solisti Veneti. Un concerto riservato interamente a uno dei timbri strumentali più seducenti del secolo romantico, quel clarinetto scoperto e subito eletto a ‘voce interiore’ privilegiata da Mozart e Weber e quindi portata a vertici assoluti da Brahms. Un percorso storico raccontato da un protagonista del mondo interpretativo d’oggi, il clarinettista Lorenzo Guzzoni.

Espressione della più pungente satira della realtà sociale e politica del nostro paese, Paolo Hendel sarà ospite sabato 1 luglio con lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata”. L’artista si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Lo fa a suo modo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla “dipartita”. Avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel si racconta con una sincerità disarmante e attraverso una esilarante carrellata di commenti di “utenti indignati” sul web racconta l’Italia di oggi. Quello che conta è mantenere viva, a qualsiasi età, la curiosità, l’interesse e la passione, come dimostra lo stesso Hendel che calca con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da ormai oltre trent’anni.

Domenica 2 luglio alle ore 18:30 il parco Morandi ospiteràil primo appuntamento di GirovagArte Junior. Barabao Teatro racconterà a tutti i bambini l’intramontabile storia della “La casetta di marzapane” con Cristina Ranzato e Andrea Vedovato. La fiaba, giunta a noi trascritta dai fratelli Grimm, tocca gli snodi salienti dell’intreccio narrativo classico ma, al contempo, sviluppa personaggi e situazioni in modo originale. Particolare attenzione è data proprio ai caratteri, ci troviamo catapultati in un mondo che è molto più vicino a noi di quanto non immaginiamo, animato da persone che riflettono le nostre stesse emozioni. Alle 18:30 l’associazione Vox Artes propone una passeggiata culturale con partenza da Piazza Azzurri d’Italia alla scoperta dei tesori di quartiere Arcella, tra archeologia industriale e street art

Ad aprire il nuovo format Girovagarte Books, incontri con l’autore curate dell’Associazione Wimbledon APS, martedì 4 luglio alle 18:15 presso la Biblioteca Arcella sarà Paolo Malaguti che per l’occasione presenta il suo ultimo romanzo “Piero fa l’America” (Ed. Einaudi). L’autore dà vita a una pagina dimenticata della migrazione italiana. Con la felicità narrativa e una lingua che ha i colori del veneto, dell’italiano e del portoghese, ci proietta in un mondo lontano e avventuroso, fatto di fatica e piante esotiche, febbre dell’oro e tradizioni da custodire a un oceano di distanza.

Domenica 9 luglio alle ore 21.15 per il format GirovagArte Off, Campo dei Girasoli ospiterà la compagnia Teatro del Carro con lo spettacolo “Spartaco strit viù”. Conosciamo la strada che percorriamo tutti i giorni? E la strada di oggi è uguale a quella di ieri? È possibile che un mito della storia antica, come Spartacus, abbia in comune con uomini e donne del nostro tempo luoghi, aneddoti, oggetti, amicizie, morti? E allora, scendiamo sulla strada. Non una strada qualunque, ma la strada della morte, la SS 106 Jonica, che collega Reggio Calabria a Taranto. Una strada che diventa il pretesto per parlare di schiavitù, di sogni, di incontri umani, di paesaggi, di incidenti, di Beautiful, di mar Jonio, di lotta e di politica.

Ci si sposta a Ponte di Brenta, lunedì 10 luglio al Caffè Modin e Butter days ( alle 21:15)c on le performance “Hopper in the box” all’interno di dieci vetrine di negozi. Le performance daranno vita ad alcuni quadri di Hopper, tramite la composizione di alcuni tableaux vivants, letteralmente “quadri vivi”, “quadri portati in vita, dati alla luce”. Una voce fuori campo leggerà racconti e poesie di Raymond Carver, a sua volta narratore di realtà assurde e alienate, ma con un tocco lieve, ironico e spesso umoristico.

Tra gli appuntamenti da non perdere della rassegna sono i grandi nomi di fama nazionale come il concerto-spettacolo con Gian Luigi Carlone (leader e frontman della Banda Osiris) e Matteo Castellan in cartellone venerdì 14 luglio in Piazzale Cuoco. “In Musica x 2” l’espressione teatrale vive in osmosi con la musica, trasformando l’ascolto in qualcosa di fortemente visivo. Un concerto-spettacolo divertente e allo stesso tempo raffinato basato sulle esperienze maturate in anni di palcoscenico nelle situazioni più differenti. Enzo Iacchetti torna in scena sabato 29 luglio in Piazza del Volontariato. L’idea dello spettacolo “Intervista confidenziale” è quella d’intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate che siano collegabili al tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva. Uno spettacolo di gran cabaret sottoforma di un vero show. L’interlocutore sul palco sarà Giorgio Centamore, suo fidato autore e collaboratore. Roberto Ciufoli approderà sabato 12 agosto con “Oh! Diss’ea”. Una riscrittura del famoso poema di Omero, una personale Odissea, in cui Ciufoli attore e voce narrante sarà affiancato sul palco da Maurizio Camardi, chiamato a dar fiato ai sassofoni ed al duduk nei momenti musicali dello spettacolo. Sabato 26 agosto sul palcoscenico di Piazza Barbato saliranno e siederanno Massimo Cirri (Caterpillar, Radio2) e Mirko Artuso per mettere in scena “La magia della radio”, un quasi audiolibro virtuale, un amichevole adattamento teatrale curato da Artuso del libro “Sette tesi sulla magia della radio” (Bompiani) Si parlerà di radio, della sua storia e storie e delle sue magie.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. Per informazioni e sulle modalità di ingresso rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail [email protected]. Biglietti disponibili su eventbrite.com