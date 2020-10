Ottobre Rosa: Ca’ Farsetti e Municipio di Mestre illuminati di rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

Torna l'Ottobre Rosa, la campagna per la prevenzione del tumore al seno. Come da tradizione, per tutto il mese, Ca' Farsetti a Venezia e il Municipio di Mestre saranno illuminati di rosa per rendere tangibile