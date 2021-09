Dalle 4 di lunedì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Caleselle a Oriago di Mira per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimata ferita. I pompieri arrivati da Mira e Mestre con due autopompe, due autobotti e 14 operatori, hanno circoscritto l’incendio generalizzato, che ha coinvolto l’abitazione disposta su due livelli. Gravi i danni all’edificio. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della casa e il sopralluogo per determinare le cause dell’incendio.