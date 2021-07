Operatore familiare: prossimi corsi gratuiti a Mestre

La proposta nasce grazie ai Progetto “Le Case Anni Verdi” e “Le Case Anni d’Oro” ideate da Family Way APS in collaborazione con FORMASET. Tra i temi trattati Ciclo di vita della famiglia, pedagogia e materiali Montessori, pedagogia familiare e della domesticità, argomenti di pedagogia esperienziale, educazione diffusa.

Superato positivamente il percorso formativo e il tirocinio (100 ore) il candidato viene iscritto in apposito Repertorio Nazionale Professionale riconosciuto dal Mise, Ministero dello Sviluppo Economico (L.4/2013). l’iniziativa formativa, rivolta a disoccupati e residenti in Veneto, che si svolgerà in presenza a Mestre sarà gratuita..

Mentre sta per concludersi con successo la prima edizione della formazione per Operatore familiare di crescita educativa, ideata da Family Way Aps, Associazione di Treviso realizzata con il Patrocinio dei Comuni di Mogliano Veneto (Tv), Noale (Ve) e Silea (Tv), iniziata a gennaio scorso, è già tutto pronto per la prossima edizione, completamente gratuita.

Il corso, che permette di avviare il proprio servizio di accoglienza, cura ed educazione di un numero ridotto di bambini o ragazzi (Progetto Le Case Anni Verdi) o di anziani autosufficienti/parzialmente (Progetto le Case Anni d’Oro) in un contesto domestico, pensato per giovani disoccupati under 30e residenti nel Veneto, partirà a settembre prossimo. Si tratta di un’ottima opportunità per acquisire nuove competenze e permette di lavorare in ambito educativo con maggiori conoscenze ed abilità. Non solo, per chi lo desidera, permette di essere accompagnati ad avviare il proprio Servizio di accoglienza ed educazione in ambiente domestico per bambini e ragazzi o di dedicarsi senza improvvisazioni a progetti di scuola parentale.

Inoltre, a novembre partirà anche l’edizione pensata per specializzarsi nella cura ed accoglienza di anziani in contesto domestico, dedicata all’Operatore d’Aiuto e gratuita per disoccupati over 30, sempre se residenti in Veneto.

Entrambi i percorsi formativi si realizzeranno in presenza, a Mestre, dureranno due mesi, per un totale di 100 ore di lezioni.

Le Case Anni Verdi e le Case Anni d’Oro stanno riscuotendo un notevole interesse nei territori e nelle Amministrazioni in cui sono stati presentati poiché trattasi di progettualità innovative, ideate per offrire risposte concrete alle famiglie di oggi, volte alla promozione di reti comunitarie e che offrono molteplici possibili risvolti di utilità sociale, non ultima la possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

Per candidarsi occorre partecipare ad un incontro di approfondimento conoscitivo ed inviare il proprio cv già dal mese di luglio a questi contatti: 328 1042210 / 391 474 2126.

