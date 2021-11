Ohvale, piccola vera moto tutta moglianese, alla finale Moto GP mondiale a Valencia

l Veneto è da sempre terra di passione e innovazione, è da sempre proiettato all’eccellenza e al creare progetti di respiro internazionale.

Ohvale Srl, giovane realtà di Mogliano Veneto (TV) racchiude in se tutte queste peculiarità.

Nata dall’idea di Valerio DA LIO, esperto del settore due ruote, Ohvale è una piccola vera moto dal DNA 100% racing che grazie alle sue doti di ciclistica, ergonomia e facilità di guida, risulta propedeutica per i più giovani o meno esperti e perfettamente in grado di regalare adrenalina e bagarre in pista ai motociclisti esperti.

Fin dall’inizio Ohvale ha creato un’attività sportiva dedicata, con regolamenti uguali per tutti i paesi coinvolti.

Aver creato un vero e proprio progetto, oltre che un nuovo concept di moto per vivere il motociclismo in pista, ha fatto si che Ohvale sia stata scelta da FIM e DORNA per essere l’unico mezzo per l’avvicinamento e la crescita dei motociclisti di domani a livello internazionale.

Ohvale è infatti la moto ufficiale del FIM MINIGP WORLD SERIES, la nuova piattaforma Road to MotoGP di Dorna, riservata ai piloti dai 10 ai 14 anni, il cui scopo è quello di unificare e standardizzare le competizioni in tutto il mondo in modo da creare una piattaforma uguale per tutti i giovani piloti a livello mondiale e implementare non solo le loro capacità ma anche le loro opportunità nel percorso di crescita verso la MotoGP.

Il 2021 è il primo anno di questo ambizioso progetto e dal 12 al 14 novembre a Valencia, durante il weekend finale della MotoGP, si sfideranno i migliori piloti di 10 paesi selezionati tra quelli facenti attività sportiva con Ohvale e sarà eletto il migliore pilota assoluto che avrà la possibilità di essere inserito nel percorso di crescita ufficiale per la MotoGP.

Un grande traguardo per un’azienda che parte da Mogliano Veneto e si sta facendo la differenza a livello mondiale portando alto il valore non solo del Made in Italy, ma anche del Made in Veneto.

Valerio da Lio, CEO di OHVALE: “È un sogno che si avvera! Siamo molto orgogliosi di far parte del progetto FIM MiniGP World Series. Si tratta di un passo importante nella crescita del motociclismo a livello internazionale. Da molti anni Ohvale crea una solida base per la crescita di nuovi talenti a livello internazionale e, grazie al coinvolgimento della propria rete di vendita e delle federazioni nazionali. Ohvale ha diffuso una nuova filosofia per i giovani motociclisti: moto uguali per tutte e motori sigillati, perché è il pilota che fa la differenza. La finale mondiale a Valencia sarà uno step importante per il nostro progetto: vedere sfidarsi i migliori piloti piloti dall’Italia, dalla Spagna, dal Portogallo, dall’Olanda, dall’Inghilterra, dall’Irlanda, dalla Francia, dall’Est Europa, dalla Malaysia e dagli Stati Uniti sarà una grande emozione e un grande orgoglio per la nostra giovane realtà!”