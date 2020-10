Oggi seconda prova positiva per il Mose. Venezia all’asciutto con una marea di 130 centimetri

Questa mattina il Mose per la seconda volta ha salvato Venezia dall’acqua alta. Alle 8,30 le paratie si sono alzate impedendo alla marea di invadere il centro storico.

Alle 10,30 il livello massimo esterno al Mose era di 130 centimetri sul medio mare mentre in città la marea si è stabilizzata intorno ai 60 centimetri.

Per domani venerdì è prevista una nuova marea sui 139 centimetri. In questo caso entrerà nuovamente in funzione il Mose.

Oggi abbiamo avuto una nuova conferma sulla buona riuscita di questa opera faraonica..

