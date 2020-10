Marghera, giovane si è suicidato in una palestra

Ieri un giovane di 25 anni si è suicidato sparandosi un colpo di pistola in una palestra di Marghera preso la quale prestava servizio.

La palestra si trova nelle vicinanze dell’ipermercato Panorama e della Sme.

Il giovane si è chiuso in un locale della palestra e si è sparato un colpo di pistola. I presenti nella struttura sportiva sentendo il rumore dello sparo hanno avvertito le Forze dell’Ordine che, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno forzato la porta del locale rinvenendo il giovane ormai privo di vita.

Sono in corso le indagini della Polizia per individuare le cause dell’insano gesto.

Fonte: Veneziatoday

