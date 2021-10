Oggi è San Francesco, patrono d’Italia e fratello degli animali

Si celebra oggi, lunedì 4 ottobre, San Francesco ad Assisi (1181/1182 – 1226), patrono d’Italia e fratello degli animali. Conosciamo tutti la storia di quel mercante appartenente alla piccola nobiltà cittadina che, dopo la chiamata divina, abbandonò la sua vita agiata per abbracciarne una fatta di penitenze e solitudine, in totale povertà, pur senza abbandonare l’amore per la natura declinato in ogni sua forma.

Il Cantico delle Creature è infatti l’opera spirituale a lui attribuita, con cui prende avvio la tradizione letteraria italiana.

Conosciuto anche con il nome di “poverello di Assisi“, la tomba di questo Santo della religione cattolica è ogni anno meta di pellegrinaggio per migliaia di devoti.

In Italia il nome Francesco è uno tra i più diffusi e noi facciamo gli auguri di buon onomastico tutti coloro che lo portano.