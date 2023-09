Oggi 15 settembre è la Giornata Internazionale della Democrazia

La Giornata Mondiale della Democrazia si celebra ogni anno il 15 settembre da quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione per poterlo come giorno prescelto, decisione approvata all’unanimità dai paesi membri delle stesse Nazioni Unite.

Una giornata creata per accentuare, qualora ce ne fosse bisogno, l’estrema importanza di certificare la democrazia come autentico baluardo che trascina da sempre principi di partecipazione politica, inclusione e diritti umani. Condizioni necessarie per la costruzione di società virtuose e stabili.

Sensibilizzando l’opinione pubblica con l’intensità che una ricorrenza come questa può offrire, volta a riflettere sui progressi e sulle sfide che ancora si intravedono, stimolanti ma allo stesso tempo intrise di responsabilità.

Attraverso il buon esempio e il dialogo la società civile e tutti i governi sono da sempre pronti a porre l’attenzione su quella parte del mondo che vive stretta in regimi autoritari, discriminata politicamente e priva di diritti fondamentali.

Uguaglianza e possibilità di partecipare liberamente alla vita politica, libertà di religione e di stampa, sono questi alcuni dei capisaldi che dipingono la democrazia, contribuendo al controllo del potere ed evitando pericolose incursioni di governi autoritari.

Il voto proprio per questo, rappresenta uno dei mezzi principali che i cittadini posseggono per difendere e partecipare alla democrazia, collaborando in modo significativo alla realizzazione e alla “difesa” di quest’ultima.

Il 15 settembre è divenuta non solo una data simbolica, bensì un occasione per poter riaffermare completamente il significato più recondito del concetto di democrazia, per poterla estendere dove non c’è, salvaguardando quelle esistenti.

Zero Biscuit di Mauro Lama