O Dylan o phone

Arriva Bob Dylan in Italia e di concerti ne farà cinque: a Milano 3 e 4 luglio, Lucca 6, Perugia 7, Roma 9. Ma non è questa la notizia.

Il Rough and Rowdy Ways Tour si distinguerà per una nota primaria, sarà un phone free show con i telefonini messi al bando quasi a voler smarcare l’artista da un orpello che, seppur vitale e altamente comunicativo distanzia e distrae.

Questa è la nostra prima lettura in superficie, che parte dal sedimento ma che potrebbe arrivare lontano, in quanto il device allontanerebbe l’attenzione, riportata ad essere desta senza l’infernale aggeggio, ma il dibattito è aperto e potrà scatenare scenari impetuosi.

Ma a livello pratico cosa succederà all’ingresso e che fine farà il nostro smartphone? Semplice, verrà inserito in una custodia e bloccato, ovviamente in caso di emergenza sarà possibile sbloccarlo in un’area attrezzata, per poi rientrare nei ranghi, ovviamente senza rete, abulico come un’attaccante della nazionale di Mancini, che non vede mai la porta. Il costo del tutto sbloccaggi compresi si vocifera si aggiri intorno ai 5 euro, ma tant’è.

Sembra che gli accendini siano ammessi e proprio per questo i fans più accaniti quanto attempati tireranno un sospiro di sollievo. L’atmosfera parrebbe salva.

Credit photo – Wikipedia

Zero Biscuit di Mauro Lama