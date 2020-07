Nuovo Regolamento Antenne per il Comune di Mogliano Veneto

Il Consiglio Comunale di Mogliano Veneto giovedì si appresta ad approvare il Regolamento Antenne elaborato con il supporto della società Polab: un processo che determina numerosi vantaggi grazie a una programmazione tempestiva delle reti di telecomunicazioni secondo i criteri più cautelativi. Un tema quanto mai discusso e di attenzione per la popolazione e i portatori d’interessi diffusi.

Questa sera il Regolamento Antenne sarà presentato ai Consiglieri e ai Presidenti di Quartiere durante la Seconda Commissione Consiliare, presieduta dal Consigliere Nico Zane.

Una distribuzione adeguata dei servizi, con minimizzazione dei rischi dovuti alle esposizioni ai campi elettromagnetici, al momento è l’unico strumento consolidato per governare il processo realizzativo delle reti di telecomunicazione, equiparate dallo Stato alle opere di urbanizzazione primarie e pertanto non derogabili nella fruibilità del servizio.

Oltre alla pianificazione preventiva, il regolamento comunale permette di analizzare tutte le sezioni ottimali in ottica di sostenibilità delle infrastrutture, togliendo agli operatori la possibilità di una gestione autonoma incontrollata.

Quella dei regolamenti antenne, è comunemente riconosciuta come pratica virtuosa nella gestione amministrativa dei procedimenti coinvolti.

Partendo dai piani di sviluppo delle compagnie, il Comune ha elaborato le analisi a supporto della decisione di scegliere determinate aree in modo da dare evidenza all’approccio cautelativo scelto, anche grazie allo studio dei livelli d’impatto dei campi elettromagnetici sulla popolazione.

Ogni altra installazione su territorio comunale, non può prescindere dal regolamento approvato dall’Amministrazione, sulla base della programmazione annuale.

“Ogni buona Amministrazione – spiega il Sindaco Davide Bortolato – deve prevedere e organizzare nel modo più cautelativo possibile per la cittadinanza il Regolamento delle Antenne, fondamentale strumento di crescita tecnologica e di avanguardia per la città. Tengo particolarmente a sottolineare che nel suddetto Regolamento Antenne non è presente alcuna attivazione 5G”.

