Nuovo Piano di Emergenza Esterna del Polo di Porto Marghera: due incontri per aziende e cittadini

Sono due gli incontri previsti per illustrare, e raccogliere pareri, osservazioni, proposte, da parte delle aziende interessate e dei cittadini, sulle novità contenute nel Piano di Emergenza Esterna del Polo industriale di Porto Marghera, recentemente aggiornato dalla Prefettura di Venezia.

MARGHERA – Il primo, riservato alle attività economico produttive, è in programma lunedì 20 marzo, alle ore 17.30, presso la sede della Municipalità di Marghera, in via Rinascita 96.

Il secondo, rivolto questa volta alla cittadinanza, si terrà il lunedì successivo, 27 marzo, sempre alle ore 17.30, nella sede della Municipalità di Marghera.

Agli incontri, che sono promossi dalla Protezione civile del Comune in collaborazione con la Prefettura di Venezia, saranno presenti i rappresentanti degli enti che hanno partecipato al tavolo tecnico per l’aggiornamento del Piano.

Per poter partecipare alla riunione, per motivi organizzativi, è obbligatorio compilare il modulo pubblicato nel sito del Comune di Venezia.

In copertina, Archivio della Comunicazione. Comune di Venezia.