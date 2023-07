Nuoto, Europei Junior: oro per Cristiana Stevanato

Cristiana Stevanato, la quindicenne portacolori dello Stilelibero Preganziol – Team Veneto, società associata alla Lisporteam360, vince l’oro ai Campionati Europei junior di nuoto in corso a Belgrado nella staffetta femminile 4 x 100 stile libero.

BELGRADO – Assieme alla torinese Sara Curtis (2006), a Marina Cacciapuoti (2005) di Napoli ed a Matilde Biagiotti ( 2005) di Firenze, le azzurre avevano gestito bene le qualificazioni , con Cristiana in 56”6, realizzando il terzo tempo in 3’45”12 , alle spalle di Germania e Ungheria.

La finale vedeva Cristiana, la più giovane del quartetto, schierata in terza frazione nella quale realizzava il suo record personale con 54”83 dando così un significativo apporto alla vittoria del quartetto azzurro, con Sara Curtis in 55”35, Marina Cacciapuoti in 55”01 e Matilde Biagiotti in 55”41 chiudendo con un superlativo 3’40”60 con l’Ungheria seconda e terza la Gran Bretagna.

Ragazza molto disciplinata, è seguita dal suo allenatore Andrea Franconetti dal 2015, dal mental coach Daniele Trevisan dall’assistente Enrico Trevisin, ha iniziato nella rana per poi, vista la velocità di base, passare allo stile libero con i riultati di quest’ultimo anno che l’anno portata ad essere convocata in nazionale per questi Europei.