Non fa in tempo a raggiungere l’ospedale. 31enne partorisce assistita dai Carabinieri

Provvidenziale intervento di soccorso effettuato nella nottata appena trascorsa dai Carabinieri della Compagnia di Montebelluna (TV).

Verso le 02.45 odierne la Centrale Operativa dell’Arma montebellunese ha ricevuto una richiesta d’aiuto per una donna che, a bordo di autovettura, stava per dare alla luce la propria figlia. A chiamare il 112 è stato il marito 36enne della partoriente che, evidentemente trafelato e preoccupato, è riuscito a dare comunque al Carabiniere della Centrale Operativa alcune scarne informazioni su dove si trovasse.

L’operatore “ha girato” quindi l’urgente intervento alle pattuglie in circuito e una “gazzella” del nucleo operativo e radiomobile in transito in quel momento presso il centro cittadino, composta da due Appuntati Scelti di lungo corso, ha intuito – dai pochi elementi forniti dal cittadino – quale fosse la sua posizione.

Tempestivamente imboccata la strada, gli Agenti hanno notato un’autovettura ferma in sosta con accanto una persona in grande agitazione che richiamava l’attenzione dei militari dell’Arma: si trattava del marito della partoriente, che aveva chiamato pochi minuti prima il numero di emergenza dell’Arma.

I Carabinieri sono scesi prontamente dal mezzo di servizio e hanno prestato assistenza alla giovane donna 31enne che proprio in quel momento, rotte le acque, stava partorendo e che, dopo pochi istanti, ha dato alla luce la neonata.

Nel frattempo è stato richiesto l’intervento del “118” e dopo pochi minuti è giunta in loco un’autoambulanza con a bordo i sanitari del SUEM che hanno constatato le buone condizioni generali di salute di madre e della neonata, accompagnandole entrambe in ospedale per il successivo ricovero.

Evidenti il sollievo e la gioia della giovane coppia del trevigiano che dopo il comprensibile spavento patito ha potuto godersi appieno la gioia per la nascita della figlia.