Nomadi in concerto a Jesolo. Il 31 luglio al Parco Pegaso una nuova tappa del tour estivo.

Nomadi in concerto a Jesolo. Continua il tour di una delle band più longeve della

canzone italiana. Sabato 31 luglio (ore 21.30), al Parco Pegaso, DuePunti Eventi firma una nuova tappa del gruppo

guidato da Beppe Carletti, sulle scene con il nuovo album di inediti “Solo essere umani”, uscito ad aprile 2021, per la prima volta su etichetta BMG e pubblicato in formato vinile, cd e digital download.

“Valori.Amore.Vita. Queste tre parole sono state il punto di partenza per ogni singola traccia inclusa in questo album

ricco di spunti di riflessione sulla nostra esistenza e sul momento complesso che stiamo vivendo – dichiarano i Nomadi

– il singolo “Frasi nel fuoco” è infatti un brano pieno di vita, dedicato a chi vuole continuare a sperare, a guardare al

futuro per arricchire questo presente che spesso risulta essere complesso ed invalicabile”.

E così Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi: “‘Frasi nel fuoco’ è la voglia di vivere pura, è tenacia, è

determinazione. È un inno alla vita e all’amore per la vita a dispetto di ogni difficoltà. È un brano vivace che conferma il

nostro bisogno di ripartenza, di un’esistenza piena.”

Oltre al nuovo album, nel repertorio del concerto verranno riproposti i brani che hanno segnato la storia del gruppo,

nato nel 1963 e che non ha mai smesso di rinnovarsi, senza tradire lo spirito nomade che lo contraddistingue.

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Jesolo.

Prevendite dei biglietti disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita), dalle ore 15.00 di mercoledì 23

giugno.

Prezzi biglietti:

Poltronissima € 35+diritti di prevendita

Poltrona € 26+diritti di prevendita

