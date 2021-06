Il Presidente Zaia chiude la lunga serie quotidiana di punto stampa Covid

Con dati sicuramente tranquillizzanti – 49 nuovi positivi e le terapie intensive con pazienti Covid quasi svuotate – il Presidente del Veneto Luca Zaia ha chiuso oggi la lunga serie, più di 300, di conferenza stampa tenute presso la sede della Protezione Civile, a Marghera, Venezia.

“Da lunedì non ci sarà più l’obbligo della mascherina all’aperto, ad eccezione di dove non sia garantito il distanziamento. La dobbiamo utilizzare con il principio dell’ombrello: quando c’è gente intorno a te la metti – ha detto – ma questo di oggi è un ringraziamento e un arrivederci, non un addio perché non abbassiamo la guardia”.

E ha proposto per l’estate: “Tamponi in spiaggia e alle sagre, abbiamo approvato in Giunta un piano di tamponi da fare in spiaggia, nelle sagre, nelle aziende. E abbiamo anche potenziato la ricerca delle sequenze del virus”. Presenti anche l’assessore Manuela Lanzarin e la dott.ssa Russo.

Alla fine i commossi ringraziamenti del Presidente Zaia sono andati ai Cittadini, al personale sanitario, alla Protezione Civile e ai Volontari, ai giornalisti e ai bimbi che sono stati attivi e presenti e dei loro disegni verrà allestita una grande mostra che si terrà a ottobre.

Silvia Moscati

