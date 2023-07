Noi anni luce, il teen movie di Tiziano Russo

Elisa ha 17 anni e nel pieno della sua adolescenza scopre di avere la leucemia, nel fiorire della sua scoperta della vita la malattia mostrando i suoi malaugurati muscoli le richiede immediatamente una grandissima prova.

Il trapianto del midollo è l’unica soluzione a cui può aggrapparsi per tornare a respirare la vita, ma l’unico donatore è suo padre di cui non conosce neppure il nome e tantomeno non sa dove si trovi.

Il viaggio alla ricerca della vita ripartendo dalle sue origini inizia e ad accompagnarla c’è Edo, un suo coetaneo conosciuto in ospedale, dalla spiccata irriverente personalità.

Un teen movie on the road, diretto da Tiziano Russo che innalzando la clessidra del tempo che sta per scadere promuove amore e amicizia.

Noi anni luce – Regia di Tiziano Russo con Carolina Sala, Rocco Fasano, Caterina Guzzanti

Intravisti per voi di Mauro Lama