Natale, le migliori idee online per i regali ai colleghi

Questo dicembre non passerà di certo alla storia per il Natale più bello di sempre. La situazione attuale impedisce infatti di festeggiarlo come si deve, insieme a tutta la famiglia e senza pensieri, per via delle restrizioni dovute alla pandemia e per il coprifuoco. Di contro, serve comunque guardare al Natale con il solito spirito positivo e propositivo, ingegnandosi per festeggiarlo come si deve, e non solo con la famiglia. Sì, perché anche i colleghi richiedono molte attenzioni, ed ecco le migliori idee online per i regali da fare proprio a chi condivide le giornate lavorative.

Le 5 migliori idee regalo per Natale

• Per gli amanti della birra, c’è un’idea davvero geniale. Perché non regalare al collega un kit per fare la birra in casa? Non ha un costo proibitivo e anzi è piuttosto economico, senza poi considerare il grado di originalità di un dono del genere. Oltre ad essere utile e pratico, diventa pure un’occasione per divertirsi e per scoprire un mondo del tutto nuovo.

• Al secondo posto si trova il pacco enogastronomico regionale, dato che a Natale questo dono non può assolutamente mancare. Il classico cestino natalizio, però, può essere arricchito con tantissime perle appartenenti alle tradizioni regionali. Dal Veneto alla Puglia, si può scegliere con cura ogni prodotto da aggiungere. Non solo gastronomia: per selezionare le bottiglie ci si può affidare al web. I migliori vini veneti su Tannico ad esempio sono una certezza, e vengono accuratamente descritti: possono aggiungere una marcia in più al pacco. Naturalmente non fanno eccezione i piatti tipici e i vari condimenti.

• Per i colleghi che amano il fai da te, ecco la penna multifunzione. Si tratta di uno strumento davvero molto versatile, oltre che curioso, dato che può trasformarsi ad esempio in una livella o in una penna da utilizzare su un display touchscreen. Altre componenti tipiche di queste penne? In alcuni modelli il kit include anche la punta a cacciavite.

• È vero che di questi tempi non si può viaggiare facilmente, ma fra pochi mesi ci si augura che tutto tornerà alla normalità. E allora gli amanti dei viaggi potranno scatenarsi, e in quel caso ecco un regalo come la mappa del mondo con le nazioni visitate da grattare. Si parla di un’idea non soltanto economica, ma anche molto simpatica.

• L’ultima idea regalo perfetta per i colleghi è la seguente: il gilet giallo con bande catarifrangenti e con scritte personalizzate. Se il collega è ad esempio prossimo alla pensione, si potrebbe scegliere un gilet ironico che fa leva proprio su questo, ma le idee alternative non mancano di certo.

Regali curiosi e divertenti

Naturalmente la lista di possibili regali divertenti o curiosi è infinita, e include altri esempi come l’accappatoio personalizzabile, le piantine da appartamento in cubi di legno, e la macchinetta per prendere le caramelle. Infine, ognuno di questi doni può essere impacchettato con una carta regalo con il viso del collega.

