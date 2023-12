Natale dal Mondo con Poste Italiane

Era il Natale 2007 e un francobollo raffigurava un momento memorabile della storia mondiale. Alle Poste Centrali di Mestre, il Natale è raccontato con timbri, cartoline e francobolli di tutto il mondo.

Mestre – Il filatelista veneziano Bruno Semenzato, con la collaborazione di Andrea Fusati (segretario nazionale delle Federazione italiana Società filateliche), espone nell’ufficio postale di Mestre Centro (piazzale Donatori di Sangue), lettere e posta di Babbo Natale, posta dall’ufficio postale natalizio di Christkindl in Austria, francobolli di tutto il mondo a tema Babbo Natale, il presepe, gli addobbi. Completa l’esposizione una miscellanea legata alle festività di fine anno.

Nei giorni della mostra sarà disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale la cartolina filatelica “L’Albero di Natale e le sue Stelle”, con i francobolli emessi per il Natale 2023. Nell’occasione sarà anche possibile chiedere il timbro rettangolare rosso dedicato. Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale, un’occasione per sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

L’esposizione ha ingresso libero ed è visitabile fino al 6 gennaio 2024 negli orari di apertura dell’ufficio postale: da lunedì a venerdì 8.20 – 19.05; sabato 8.20 – 12.35.