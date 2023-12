Dal gioco fisico a quello online: la transizione è in atto

La regolamentazione del gioco è sempre stato un argomento delicato, riuscire a mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi imprenditoriali e la tutela della società, è una sfida non semplice da superare.

In Veneto il Tar ha respinto un ricorso per quanto riguarda la gestione degli orari di funzionamento delle slot, ribadendo in maniera decisa che il potere di disciplinare i tempi di utilizzo e l’accensione di determinati apparecchi sia nelle mani dell’amministrazione comunale, in particolare del Sindaco. Questa decisione riflette una consapevolezza crescente della necessità di gestire responsabilmente un fenomeno complesso, bilanciando la libertà imprenditoriale con la protezione della salute pubblica.

Sviluppi di questo tipo spingono inevitabilmente i giocatori a sbarcare nel mondo del gioco online, dove ormai sono presenti numerosi siti regolamentati e con le dovute licenze, che permettono l’accesso al gioco in maniera più semplice e comoda. Il mondo del gioco digitale ha infatti compiuto passi da gigante nell’arco di un breve lasso di tempo.

L’evoluzione del gioco online

Non si sa la data esatta della nascita del primo casinò online, ma si pensa abbia visto la luce nel 1995. Dopo soli 3 anni, nel 1998, il business del gioco online aveva già raggiunto il valore di circa 830 milioni di dollari.

Negli anni successivi questo dato ha subito un’ulteriore impennata soprattutto quando sono state aperte le prime sale da poker online, che hanno fatto sì che l’industria del gioco online diventasse un business di circa 4,5 miliardi di dollari già nel 2001, destinato a crescere esponenzialmente fino ai giorni nostri.

L’attrattiva del gioco online

Oltre a essere più diretto e accessibile, il gioco online ha dalla sua una maggior sicurezza e trasparenza. Per poter operare regolarmente i casinò online devono infatti superare dei controlli certosini per ottenere la licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che attesta la garanzia del rispetto di tutte le norme di sicurezza previste nel nostro paese.

Si tratta di un elemento essenziale ma che da solo non basta per determinare la scelta di un casinò online. Le esigenze possono variare anche parecchio da un giocatore all’altro e fortunatamente esistono siti specializzati che mettono a disposizione guide che prendono in esame le migliori agenzie, mettendo a paragone, tra le altre cose, i bonus di benvenuto dei casinò e le varie offerte di gioco.

Banalmente, a quanto illustrato si aggiunge la comodità di poter accedere ai titoli in qualsiasi momento, con una qualsiasi connessione internet e uno smartphone, senza doversi preoccupare di trovare un posto libero al tavolo da gioco nei casinò fisici.

La strada sembra dunque tracciata. Le caratteristiche intrinseche del gioco online e le sempre più crescenti difficoltà incontrate dalla sua controparte fisica spiegano, almeno parzialmente, la trasformazione a cui stiamo assistendo, e il futuro prossimo non sembra lasciare spazio per dietrofront repentini e inaspettati.