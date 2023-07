Nasce CAME Treviso C5, squadra ufficiale del capoluogo della Marca

La CAME Dosson C5, con la sua esperienza di 8 anni in Serie A, da realtà di paese si evolve e diventa squadra ufficiale del capoluogo veneto. In futuro l’ambizione di un’Academy per le giovanili.

Treviso – La CAME Dosson, squadra di calcio a 5 sponsorizzata dal 2005 dall’omonimo Gruppo, leader a livello mondiale nel settore delle soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali, si trasforma e diventa CAME Treviso C5, la squadra ufficiale della città capoluogo della Marca nel campionato nazionale di serie A Futsal.

In occasione della presentazione del nuovo corso, tenutasi nella sede municipale di Palazzo Rinaldi, è stata svelata la maglia – per la prima volta realizzata da Lotto Sport Italia, storica azienda dello sport italiano – per la prossima stagione della squadra, fondata nel 2002 da un gruppo di amici e che da 8 milita nel campionato nazionale di serie A del calcio a 5.

Presenti anche il Sindaco Mario Conte, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Alessandro Manera, il Fondatore di CAME Cav. Paolo Menuzzo, il Presidente di CAME Treviso C5 Alessandro Zanetti, il Presidente Nazionale Figc divisione calcio a 5 Luca Bergamini e il Presidente di Lotto Sport Italia Andrea Tomat. A rappresentare la squadra il Capitano Pablo Belsito e il CT Sylvio Rocha. La prima maglia quest’anno sarà completamente azzurra con il simbolo sociale CAME Calcio A5 nei colori ufficiali, il logo di CAME sul davanti insieme agli altri sponsor e in bianco il nome della città. A caratterizzare la seconda maglia l’altro colore istituzionale della società, il nero.

“È un motivo di grande orgoglio inaugurare questo nuovo capitolo della storia di CAME che vede Treviso protagonista – dichiara il Sindaco di Treviso, Mario Conte – Una società professionistica del territorio porterà il nome della nostra Città nei palazzetti di tutta Italia, contribuendo a renderla una vera capitale dello sport. La società sportiva CAME, anche grazie ad una gestione sempre attenta e radicata nel territorio, incarna i valori della professionalità, della passione e dello sguardo attento al futuro, vista anche la volontà di creare un’Academy per dare la possibilità a tanti giovani di avvicinarsi al calcio a 5 e di coltivare il proprio talento.”

“Conosco il Presidente Alessandro Zanetti da oltre vent’anni – commenta il fondatore di CAME, Cav. Paolo Menuzzo – L’avventura di CAME con la squadra è iniziata quasi per scherzo quando gli regalammo le maglie e i borsoni con la sola promessa di tornare vincitori: e così fecero. Da allora insieme abbiamo raggiunto importanti obiettivi, sia come azienda che come squadra. Questo nuovo capitolo è il riconoscimento dei lunghi anni di impegno e darà sicuramente nuovo vigore al team, oltre che a fortificare il legame con il territorio, che non è solo Dosson, ma tutta Treviso e provincia.”

Tanti i risultati raggiunti dalla squadra negli anni: la veloce scalata dei campionati provinciali e regionali, il passaggio in serie B nel 2010, solo quattro anni dopo la serie A2, la vittoria della Coppa Italia e del campionato 2015/2016 con la promozione nella massima serie A1. Oltre ad essere la squadra che da più tempo milita in serie A, CAME Treviso è anche una tra le cinque squadre italiane più giovani in termini di età media dei giocatori e quella che ha vinto più volte il riconoscimento per il fair play. La società può anche contare su un ampio vivaio di ben sei squadre e oltre 100 giovani talenti.

“Presentare la nuova maglia e rappresentare la squadra ufficiale della città è un’emozione unica e motivo di orgoglio per tutti noi – dichiara Alessandro Zanetti, Presidente di CAME Treviso C5 – Sarà anche una grande opportunità per allargare i nostri orizzonti perché il futuro di questo sport mai come ora è legato ai giovani ragazzi. Non vediamo l’ora di scendere nuovamente in campo, vincere e soprattutto dare il via al progetto della CAME Treviso Academy con cui vorremmo riuscire a coinvolgere sempre di più i giovani talenti del territorio.”

CAME sarà ancora per quest’anno Main Sponsor e verrà affianca da Lotto Sport Italia come Sponsor Tecnico – con la doppia losanga che fornirà i kit gara e tutto il materiale sportivo necessario all’attività del club per tutti gli atleti, dalla prima squadra alle giovanili – e TCE Group, ColorService ed Ever come Sponsor Maglia.