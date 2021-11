Movimento 5 Stelle. Senatrice Vanin: ” Banchi a rotelle a Venezia, chi ha sbagliato paghi!”

Pubblichiamo comunicato inviato alla nostra redazione dalla Senatrice Orietta Vanin Movimento 5 Stelle.

VANIN , ANASTASI , TRENTACOSTE , PAVANELLI , MONTEVECCHI – Al Ministro dell’istruzione. –

Premesso che:

si è appresso da notizie di stampa che il liceo “Benedetti” di Venezia, con sede in fondamenta Santa

Giustina, avrebbe mandato in discarica i banchi a rotelle, circa 40, in quanto rimasti in magazzino e

sembrerebbe mai utilizzati;

in particolare, in data 28 ottobre 2021, la ditta di trasporti Boscaro Bielo si è recata presso il liceo e ha

caricato questi banchi sulla propria imbarcazione per destinarli a smaltimento. L’immagine

dell’imbarcazione, che caricava i banchi verdi a rotelle al fine di mandarli a smaltimento, ha fatto il

giro dei social network ed è diventata virale suscitando indignazione e sgomento;

alla notizia la prima firmataria del presente atto ha immediatamente contattato la dirigente scolastica

del liceo Benedetti, la quale riferiva che tali banchi “non sono mai stati richiesti”;

alla luce di tale riscontro, la prima firmataria ha altresì contattato e segnalato l’accaduto al direttore

generale dell’USR per il Veneto, dottoressa Carmela Palumbo, manifestando ogni perplessità per la

vicenda e sottolineando la necessità di svolgere le opportune verifiche visto che le procedure da

mettere in atto al fine di ordinare i banchi scolastici, per tutte le scuole italiane, erano e sono molto

precise;

attraverso moduli on line i dirigenti scolastici hanno potuto ordinare direttamente gli arredi scelti dalle

scuole, decidendo la tipologia di banchi e arredi e la loro quantità. La scelta, quindi, era a totale

discrezione del dirigente scolastico e del consiglio d’istituto;

considerato che:

questi nuovi arredi scolastici hanno una precisa procedura di smaltimento in grado di permettere il

recupero delle risorse e dei materiali di cui sono composti;

si tratta di materiale di arredo scolastico acquistato con risorse pubbliche in un momento di grave crisi

sanitaria nazionale e mondiale, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico;

è necessario fare chiarezza per accertare la responsabilità nella scelta degli arredi poi rimasti

inutilizzati e ricondurle a chi ha preso la decisione: la scelta dei materiali e degli arredi per le scuole,

quando c’è stata l’opportunità di organizzare in maniera diversa la logistica all’interno degli istituti

scolastici, è stata presa direttamente dai dirigenti scolastici;

l’accertamento delle responsabilità è poi, ovviamente, funzionale ad attivare ogni ulteriore procedura

necessaria al risarcimento del danno subito dalle casse dell’erario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti rappresentati;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere, al fine di avviare le opportune verifiche o

indagini approfondite per chiarire gli eventuali sprechi verificatisi, le relative responsabilità e le azioni

a tutela dell’interesse pubblico leso di competenza del Ministero.