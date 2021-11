Imprese e finanza sostenibile: le attività al centro delle politiche di AVM SpA

Intervista all’Avv. Paolo Pettinelli, Presidente di AVM SpA, realtà veneziana fortemente motivata a intraprendere azioni di sviluppo sostenibile.



Intervista realizzata per un’indagine sulla sostenibilità condotta dal Gruppo di Treviso della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Questo lavoro è stato presentato dalla referente di Treviso della FCAPP – Paola Zuliani – in Città del Vaticano, in occasione della Conferenza Internazionale dal titolo “Solidarietà, Cooperazione e Responsabilità: gli antidoti per combattere ingiustizie, disuguaglianze ed esclusioni”.