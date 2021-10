Movimento 5 Stelle. Orietta Vanin: ” Sulla vicenda dei banchi a rotelle mandati al macero si sta facendo molta polemica”

Sulla vicenda dei banchi a rotelle mandati al macero dal Liceo Benedetti Venezia si sta facendo molta polemica, strumentale alla politica .

Facciamo chiarezza. Ho chiamato la Dirigente Scolastica del Liceo Benedetti che mi dice che, non sono mai stati richiesti.

Ho segnalato alla Dirigente Regionale Dottoressa Palumbo questa situazione perché l’aver “buttato” quegli arredi scolastici, lascia perplessi.

1) Chi ha ordinato quelle sedute? Le procedure per tutte le scuole italiane erano e sono molto precise. Attraverso moduli online i dirigenti scolastici hanno potuto ordinare direttamente gli arredi scelti dalle scuole, decidendo la tipologia di banchi e arredi e la loro quantità. Quindi la scelta era a totale discrezione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto.

2) Questi nuovi arredi scolastici hanno una precisa procedura di smaltimento che permetta il recupero delle risorse e dei materiali di cui sono composti ed acquistati con risorse statali.

La segnalazione dello spreco fatto a Venezia è giusta ed è giusto che chi ha sbagliato risponda. E’ altrettanto vero perciò che la responsabilità, sia della scelta degli arredi sia delle azioni conseguenti, deve essere ricondotta a chi ha preso la decisione e come tutti sanno, la scelta dei materiali e degli arredi per le Scuole, quando c’è stata l’opportunità di organizzare in maniera diversa la logistica all’interno degli Istituti Scolastici, è stata presa direttamente dai Dirigenti Scolastici .

Quindi le dichiarazioni comparse sui giornali in questi giorni e in particolare l’accusa verso il M5s e l’ex Ministra Azzolina di questo spreco, è ASSOLUTAMENTE STRUMENTALE. Sappiamo bene tutti quanto la politica, con queste modalità non intenda far altro che svilire e svalutare il lavoro fatto in un momento di estrema emergenza e difficoltà.

Le Scuole italiane hanno risposto bene, erano luoghi protetti, dove tutti, gli studenti e gli alunni, i docenti e il personale scolastico, sono stati messi in condizione di lavorare in sicurezza, perciò chi ha sbagliato risponderà dei propri errori e, ripeto, le decisioni sulla quantità e tipologia degli arredi è stata presa esclusivamente dai Dirigenti Scolastici.

Far polemica è assolutamente fuori luogo e completamente gratuito.

Segnalo inoltre che proprio Associazioni attive nel Comune di Venezia avevano reso noto anche su pagine delle Municipalità, che avrebbero volentieri ricevuto arredi per riutilizzarli. Perciò ribadisco che LA POLEMICA È ASSOLUTAMENTE POLITICA E STRUMENTALE da parte di quei partiti che vogliono denigrare il lavoro fatto in questi anni a favore delle Scuole e con le Scuole.

In merito sto preparando un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro dell’Istruzione, Prof. Bianchi, di fare un’indagine approfondita per chiarire gli sprechi che si sono verificati in questi giorni a Venezia.

Orietta Vanin

Senatrice del M5s

Commissione Istruzione e Cultura del Senato