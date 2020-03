Movimento 5 Stelle Mogliano. dimissioni assessore Albanese

Mogliano Veneto, 05/03/20. Apprendiamo con profondo sconcerto la notizia che Carlo Albanese, Assessore alla Sicurezza di Mogliano Veneto, della Lega, avrebbe diffamato un avversario politico, nello specifico il Consigliere di opposizione Daniele Ceschin, utilizzando addirittura un falso profilo facebook. Un atto di una gravità inaudita, anche perchè proveniente da una carica istituzionale delegata alla Sicurezza dei cittadini.

Ma quello che per noi è ancor più grave, è che il Sindaco, Davide Bortolato, chiamato a rispondere riguardo a questa grave situazione, abbia ridotto tutto questo ad un “increscioso episodio, ad uno scambio di battute tramite i Social”, definendo le dimissioni del suo sodale, anziché come un atto dovuto, “atto di coraggio, umiltà e correttezza”.

La Lega dimostra ancora una volta l’inadeguatezza di propri rappresentanti all’interno delle Istituzioni, siano esse comunali, regionali o nazionali, balzando quasi quotidianamente agli onori della cronaca per le loro gaffe o per il loro coinvolgimento in azioni giudiziarie. I cittadini aprano gli occhi! Questa l’etica dei vostri amministratori?

Il M5S oltre ad esprimere solidarietà al Consigliere comunale Daniele Ceschin, per le modalità di questo scorretto attacco, auspica che il Consiglio comunale di Mogliano Veneto non faccia passar sottotraccia questo grave episodio.