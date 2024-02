Mose: test positivo a Malamocco

La conca di navigazione di Malamocco supera con successo il primo test di apertura e chiusura in vista della stagione delle acque alte

VENEZIA. Ieri, l’assessore allo Sviluppo Economico, Simone Venturini, ha presenziato al primo test di apertura e chiusura della conca di navigazione presso la bocca di porto di Malamocco, ottenendo un risultato positivo.

L’operazione, della durata di poco più di un’ora, ha permesso di verificare la corretta procedura che, a partire dalla prossima stagione delle acque alte, faciliterà il passaggio delle navi dirette al Porto di Venezia anche durante l’innalzamento del Mose.

“È una giornata di estrema importanza per l’intera comunità portuale e per l’economia della città”, ha commentato Venturini. “Grazie a questa infrastruttura, ridurremo al minimo le interferenze tra il funzionamento delle paratoie e il traffico portuale, entrambi vitali per il nostro territorio. L’odierno successo è il frutto di un’opera di ingegneria di alto livello, con ricadute positive non solo sul fronte dei traffici commerciali ma anche nella tutela dell’ambiente lagunare”.

Alla prova di transito e funzionalità delle porte hanno presenziato anche il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, il commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, Massimo Miani, e il contrammiraglio Filippo Marini, comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, insieme alla commissione di collaudo funzionale.

Questo evento segna un importante passo avanti nella gestione dei flussi marittimi della città, promettendo una maggiore efficienza e sicurezza nei trasporti, nonché una salvaguardia più efficace dell’ambiente lagunare.