Montebelluna. Carabinieri rinvengono 29 archi trafugati da Club “Archery”

Nella mattinata odierna i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montebelluna hanno rinvenuto i 29 archi trafugati tra il 4 ed il 7 settembre scorsi presso il Club “Archery” di Via Castellana a Montebelluna. I militari, impiegati in servizi perlustrativi per il contrasto ai reati predatori, hanno individuato la refurtiva del valore di circa 3000€ presso un casolare abbandonato nelle campagne di Maser. Le indagini sono finalizzate anche a verificare se i malfattori abbiano abbandonato il maltolto in quanto disturbati nell’azione oppure avevano deciso di accantonare provvisoriamente il bottino per recuperarlo in un secondo momento. Attualmente sono in atto i rilievi da parte del Nucleo Operativo al fine di reperire indicazioni utili per identificare gli autori furto.