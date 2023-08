Mondiali di atletica: l’Italia schiera i 7 campioni olimpici di Tokyo 2020

80 atleti: 44 uomini e 36 donne. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha scelto gli azzurri dell’atletica per i Mondiali di Budapest in programma in Ungheria da sabato 19 a domenica 27 agosto. Tra loro, i 7 campioni olimpici che tanto ci hanno fatto sognare a Tokyo 2020.

ROMA – Il team italiano è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo 2020: Gianmarco Tamberi (alto), Marcell Jacobs (100 e 4×100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km).

Tra gli azzurri anche la vincitrice di tre tappe della Diamond League Larissa Iapichino (lungo), già argento agli Europei indoor di Istanbul, i campioni d’Europa indoor Samuele Ceccarelli (100 e staffetta) e Zane Weir, nel peso con il vincitore del Golden Gala Leonardo Fabbri, e poi i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Alessandro Sibilio (400hs), i bronzi mondiali Elena Vallortigara (alto) ed Eleonora Giorgi (marcia), i finalisti iridati Emmanuel Ihemeje (triplo) e Valentina Trapletti (20 km marcia), le medaglie degli Europei di Monaco 2022 Yeman Crippa (10.000), Sara Fantini (martello), Osama Zoghlami (3000 siepi), Matteo Giupponi (35 km) e la 4×100 femminile di bronzo con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Gloria Hooper.

Dagli Euroindoor di Istanbul 2023 anche l’argento del triplo Dariya Derkach e le staffettiste d’argento Ayomide Folorunso, Alice Mangione, Eleonora Marchiando e Anna Polinari. Nella 20 km di marcia anche il vincitore degli Europei a squadre Francesco Fortunato.

Debutti mondiali per il campione europeo U18 Mattia Furlani (lungo), diciott’anni, il più giovane della spedizione azzurra, mentre è la prima esperienza in Nazionale assoluta per Riccardo Meli (4×400) e Francesco Pernici (800).

La squadra azzurra



UOMINI

100m – 4x100m Samuele CECCARELLI Atletica Firenze Marathon S.S. 100m – 4x100m Lamont Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova 200m – 4x100m Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 200m – 4x100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 400m – 4x400m/mista Davide RE G.A. Fiamme Gialle 800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre 800m Francesco PERNICI FreeZone 800m Catalin TECUCEANU G.S. Fiamme Oro Padova/Silca Ultralite Vittorio V.to 1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle 1500m Joao BUSSOTTI C.S. Esercito 1500m Ossama MESLEK Atletica Vicentina 10.000m Yeman CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova 110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova 110hs – 4×100 Lorenzo SIMONELLI C.S. Esercito 400hs Mario LAMBRUGHI Atletica Riccardi Milano 1946 400hs – 4x400m/mista Alessandro SIBILIO G.A. Fiamme Gialle 3000 siepi Ala ZOGHLAMI G.S. Fiamme Oro Padova 3000 siepi Osama ZOGHLAMI G.S. Aeronautica Militare Alto Marco FASSINOTTI G.S. Aeronautica Militare Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre Alto Gianmarco TAMBERI G.S. Fiamme Oro Padova/Atl-Etica San Vendemiano Asta Claudio Michel STECCHI G.A. Fiamme Gialle Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Stud. Rieti Milardi Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Triplo Emmanuel IHEMEJE G.S. Aeronautica Militare/Atl. Estrada Peso Leonardo FABBRI G.S. Aeronautica Militare Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle/Asd Enterprise Sport&Service Maratona Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Maratona Eyob G. FANIEL G.S. Fiamme Oro Padova Maratona Daniele MEUCCI C.S. Esercito Marcia 20 km Andrea COSI Atletica Firenze Marathon S.S. Marcia 20 km Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20 km-35 km Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova Marcia 35 km Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle Marcia 35 km Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 35 km Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle 4x100m Marco RICCI Ssd Nissolino Sport 4x100m Lorenzo PATTA G.A. Fiamme Gialle 4x100m Roberto RIGALI Bergamo Stars Atletica 4x400m/mista Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle 4x400m/mista Lorenzo BENATI G.S. Fiamme Azzurre/Atl. Roma Acquacetosa 4x400m/mista Brayan LOPEZ G.S. Fiamme Azzurre/Athletic Club 96 Alperia 4x400m/mista Riccardo MELI G.A. Fiamme Gialle/Cus Palermo 4x400m/mista Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl.

DONNE

100m – 4x100m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre 200m – 4x100m Dalia KADDARI G.S. Fiamme Oro Padova 400m – 4x400m/mista Alice MANGIONE C.S. Esercito/Atl. Brescia 1950 800m Elena BELLÒ G.S. Fiamme Azzurre 800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre 1500m – 5000m Ludovica CAVALLI G.S. Aeronautica Militare/Bracco Atletica 1500m Gaia SABBATINI G.S. Fiamme Azzurre 1500m Sintayehu VISSA Atletica Brugnera Friulintagli 5000m Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre 400hs – 4x400m/mista Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova 400hs – 4x400m/mista Eleonora MARCHIANDO C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Sandro Calvesi 400hs Rebecca SARTORI G.S. Fiamme Oro Padova Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atl. Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Asta Elisa MOLINAROLO G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Riviera del Brenta Lungo Larissa IAPICHINO G.A. Fiamme Gialle/Atl. Firenze Marathon S.S. Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atl. Triplo Dariya DERKACH G.S. Aeronautica Militare Disco Daisy OSAKUE G.A. Fiamme Gialle Martello Sara FANTINI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 20 km Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre Marcia 20 km Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20 km Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito Marcia 35 km Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 35 km Federica CURIAZZI Atletica Bergamo 1959 Oriocenter Marcia 35 km Sara VITIELLO G.S. Fiamme Oro/Self Atl. Montanari Gruzza 4x100m Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 4x100m Vittoria FONTANA C.S. Carabinieri Sez. Atl. 4x100m Gloria HOOPER Atletica Brescia 1950 4x100m Alessia PAVESE G.S. Aeronautica Militare/Atl. Brescia 1950 4x100m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 4x400m/mista Alessandra BONORA Bracco Atletica 4x400m/mista Anna POLINARI C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Brescia 1950 4x400m/mista Giancarla D. TREVISAN Bracco Atletica 4x400m/mista Virginia TROIANI Cus Pro Patria Milano

(foto Ferraro CONI)