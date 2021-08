Ieri i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un Recupero salma nel canale d’acqua intorno alle ore 17.30 a Monastier di Treviso via Pralongo .

I familiari della vittima (82enne) non avendo contatto col parente dal mattino , si sono preoccupati ed hanno avvisato il corpo nel canale .

Sul posto Carabinieri di San Biagio.