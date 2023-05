Monastier attende il giro E-2023, tappa sostenibile del Giro d’Italia

MONASTIER – Monastier si prepara ad accogliere una tappa eccezionale del Giro-E, tingendo la città di rosa e verde per l’evento. La partenza della 17esima frazione è il 24 maggio, alle ore 13. Questo evento unico nel suo genere, che unisce l’entusiasmo del Giro d’Italia alla sostenibilità delle e-bike, è stato organizzato anche grazie all’impegno dell’amministrazione di Monastier, che ha lavorato duramente per mesi per garantire lo svolgimento di questa nuova ed affascinante esperienza ciclistica. Assieme a loro anche partner d’eccellenza del territorio come il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII”, la BCC Pordenonese e Monsile, la Stalla Sociale e la Texa che credono nell’impegno di promuovere iniziative per sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità.

A tutto ciò si è aggiunto un movimento pro attivo fatto di attività produttive e associazioni del territorio che hanno creduto e sostenuto l’iniziativa.

Anche i commercianti si sono attivati con particolare fantasia per abbellire le vie del paese e le vetrine del centro.

“Il Giro-E rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare il pubblico su tematiche legate all’ambiente. La scelta di includere una tappa del Giro d’Italia elettrico a Monastier sottolinea l’importanza di adottare soluzioni innovative per la mobilità urbana, riducendo le emissioni e promuovendo un’alternativa eco-friendly al trasporto tradizionale. La presenza del Giro-E è motivo di grande orgoglio per l’amministrazione locale, che ha visto nell’evento un’opportunità per valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile”, questo il commento del Vicesindaco Stefano Dussin nonché assessore allo sport e all’ambiente.

“La tappa del Giro-E a Monastier rappresenta un’occasione per unire lo sport e l’ecologia – commenta la Sindaca Paola Moro– dimostrando che è possibile coniugare la passione per il ciclismo con l’attenzione all’ambiente. Grazie all’impegno dell’amministrazione e alla partecipazione entusiasta dei ciclisti, questa tappa sarà un evento indimenticabile che lascerà un segno positivo nella storia di Monastier e del Giro-E” conclude la prima cittadina.

L’utilizzo delle e-bike, con motori da 250W e una velocità massima limitata a 25 km/h, consente ai partecipanti di affrontare le strade del Giro d’Italia in modo sostenibile, senza rinunciare all’emozione e all’adrenalina della competizione. Grazie alle e-bike, anche i ciclisti meno allenati possono godere dei panorami mozzafiato e sfidare le salite tipiche della Corsa Rosa, rendendo l’esperienza del Giro-E accessibile a tutti gli appassionati di bicicletta. L’impegno di RCS, organizzatore dell’evento, nel promuovere la sostenibilità e la mobilità verde si riflette anche nell’organizzazione del “Villaggio della Sostenibilità”, che accompagnerà il Giro-E in tutte le città di partenza. Questo spazio dedicato consentirà ai partecipanti di approfondire le tematiche ambientali, scoprire soluzioni innovative per la mobilità e vivere un’esperienza unica di sensibilizzazione.

Saranno ospitate al “Villaggio verde” tutte le scolaresche del territorio.

Inoltre, martedì 23 maggio, presso la Texa è previsto un incontro con tutti i partner dell’evento, gli organizzatori, le squadre sportive e le autorità per un momento conviviale e di condivisione degli obbiettivi di promozione sportiva e green.