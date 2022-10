Mogliano Rugby, vittoria dei cadetti nel derby con Villorba

Bella vittoria della squadra cadetta, per nulla scontata e per niente facile nel sentito derby contro un Villorba che non molla mai la presa per tutti gli 80 minuti. In avvio subito un calcio di punizione sbagliato dal Villorba, ma è Mogliano che inizia bene, con un visibile predominio in mischia chiusa ed azioni che gli ospiti arginano solo fallosamente. Un ottimo Bruniera al piede porta in vantaggio Mogliano 6 a 0.

Poi la reazione del Villorba, che macina gioco e approfitta dei falli di Mogliano per giocare spesso dentro ai 22 biancoblù. Il giallo al pilone Al-Akbal non aiuta i padroni di casa e facilita il tentativo di marcare del Villorba, che riesce a segnare in due occasioni consecutive con le rolling maul. Mogliano in questa fase di gioco fatica davvero a contenere i gialloblù subendo il sorpasso. Il piede di Banzato però non è in giornata e Mogliano dopo aver marcato un’altra punizione con Bruniera, portanto il divario ad un solo punto (9-10), rieffettua il sorpasso con una meta al largo di Cappellari, e chiude la prima frazione avanti 16-10.

Il secondo tempo inizia con lo stesso epilogo di pochi minuti prima, Cappellari viene servito al largo dopo una bella azione alla mano dei biancoblù, e schiaccia nuovamente oltre la linea di meta avversaria la propria doppietta personale. Bruniera trasforma anche in questa occasione e porta i suoi in vantaggio di 13 punti.

Un tentativo di portare il risultato parziale oltre il doppio break, con un calcio da metà campo di Bruniera, non riesce per un soffio, e Villorba continua a sperare. Al 62′ dopo aver subito in più occasioni l’efficace difesa di Mogliano, gli ospiti marcano la terza meta nuovamente con un mortifero drive, ma il divario rimane ancora di 8 punti per la mancata trasformazione. Mogliano può giocare con maggiore serenità, si riporta in avanti e ottiene il calcio della virtuale sicurezza. Endrizzi subentrato in regia a Bruniera non fallisce l’occasione. I restanti minuti vedono tentativi da entrambi le parti ma il risultato finale non cambierà più.

Mogliano Veneto Rugby v Villorba Rugby 26 – 15 (16-10)

Marcatori: pt. 4′ cp. Bruniera (3-0), 7′ cp. Bruniera (6-0), 20′ m. Villorba (6-5), 24′ m. Villorba (6-10), 27′ cp. Bruniera (9-10), 35′ m. Cappellari, tr Bruniera (16-10). st. 43′ m. Cappellari, tr. Bruniera (23-10), 62′ m. Villorba (23-15), 77′ cp. Endrizzi (26-15)

Mogliano Veneto Rugby: Coletto (78′ Ronchin), Cappellari, Pratichetti, Zanon, Sparano, Bruniera (60′ Endrizzi), Fiorini F.M. (44′ Furlanetto), Fiorini F. (53′ Garbisi), Pesce (49′ De Paola), Zanchi, Casarin, Vecchiato, Al-Abkal, Bianco (57′ Foresto), Triunfo (71′ Cosmo). all.: Filippucci, Lavorgna

Villorba Rugby: Russo, Fornaro, Fiacchi, Terzariol, Tronchin (61′ Vila), Banzato, Mazzariol (53′ Colladon), Piaser (44′ Bisetto), Zanatta, Scalco, Cocca, Bernardi (58′ Giraldo), Guerretta, Tomaello (52′ Buso), Vlad. A disp.: Gaion, Cescon. all: Bergamo, Orlando

Arb. Beatrice Smussi (Brescia) – Cartellini: 18′ giallo Al Abkal (Mogliano Veneto Rugby). Calciatori: Bruniera 5/6, Endrizzi 1/1 (Mogliano Veneto Rugby); Banzato 0/4 (Villorba Rugby). Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 4; Villorba 0.

Ufficio Stampa Mogliano Veneto Rugby