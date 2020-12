Mogliano Rugby, trasferta a Padova

Dopo tre vittorie consecutive, due delle quali in trasferta, per i biancoblù si avvicina un vero e proprio “banco di prova” (come lo definisce Coach Costanzo). La squadra si recherà a Padova per la sfida prenatalizia contro il Petrarca, serena e consapevole di affrontare uno dei Top Team con la possibilità di giocarsi le proprie carte per realizzare qualcosa di importante. Qualche defezione dovuta agli scontri degli ultimi match porta a qualche cambiamento nei 23 convocati. Invariati i trequarti titolari dell’ultima giornata, tranne in cabina di regia dove sarà Piva ad affiancare Ormson dal primo minuto. Torna nel ruolo di flanker titolare, Finotto, con Lamanna spostato in seconda linea al posto dell’indisponibile Baldino. Nicolò Ceccato sostituisce l’infortunato Michelini, e in panchina, pronti per un possibile esordio, saranno disponibili il pilone Spironello, il terza linea Zuliani e il tallonatore Rosario.

Queste le parole alla vigilia da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Sabato avremo di fronte una delle squadre più forti del Campionato, una delle pretendenti al titolo. Arriva da due vittorie importanti, l’ultima delle quali in casa del Rovigo. Il Petrarca una squadra solida e completa, con grosse individualità un po’ in tutti i reparti, per cui ci aspetta una sfida stimolante, un grande banco di prova per i nostri ragazzi. Arriviamo anche noi da un periodo positivo e abbiamo lavorato bene in settimana. Siamo consapevoli del piano di gioco che vogliamo mettere in campo, ma loro in casa partiranno subito al 100%, per cui l’importante sarà riuscire a gestire la partita il più possibile. Noi dobbiamo cercare di contenere i loro attacchi e provare a fare bene quando avremo la possibilità di atttaccare a nostra volta. Per riuscire a portare a casa un risultato positivo da padova dovremo limitare al massimo gli errori, o meglio ancora cercare di non sbagliare nulla. Altra cosa importante di Sabato, sarà l’esordio di Manuel Zuliani, uno dei permit player di questa stagione, del giovanissimo tallonatore Tomas Rosario e del pilone destro della nostra Under 18 Emmanuel Spironello, tutti aspetti di cui andiamo orgogliosi e che sono davvero importanti per il nostro Club.”

Questa la probabile formazione che sabato 19 dicembre, alle ore 15:00, scenderà in campo presso gli impianti de “La Guizza” di Padova (Diretta streaming sulle pagine facebook e Youtube della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969):

Da Re; Dal Zilio, Cerioni, Zanatta, Guarducci (v. Cap.); Ormson, Piva; Derbyshire, Corazzi (Cap.), Finotto; Lamanna, Sutto; Ceccato N., Bonanni, Garziera

a disp: Rosario, Ceccato A., Spironello, Bocchi, Zago, Zuliani, Garbisi, D’Anna

L’incontro sarà diretto dal Sig. Liperini (Livorno), con la collaborazione dei giudici di linea Rizzo (Ferrara) e Russo (Milano). Quarto uomo, Vidackovic (Milano).

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti