Mogliano Rugby: trasferta a Firenze

La sfida che attende Mogliano a Firenze è sicuramente una di quelle molto impegnative. Nel posticipo domenicale, deciso per motivi di ordine pubblico per la concomitanza della partita di Calcio tra Fiorentina ed Atalanta di sabato 8 febbraio, sono in palio punti fondamentali per entrambe le squadre, utili ad allontanarsi dalla coda della classifica. Nella passata stagione la squadra Toscana de I Medicei ha avuto la meglio in tutte e due le occasioni. In questa ultima giornata del girone di andata, Mogliano tenterà di invertire la tendenza e ritornare dallo Stadio “Lodigiani” con un risultato positivo, ma per farlo dovrà cercare di non commettere gli errori che in qualche momento delle partite sino a qui disputate, hanno reso ancora più arduo ricercare una possibile vittoria. Queste le parole alla vigilia da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Domenica sarà una partita molto dura per tanti motivi, loro stanno dimostrando di essere una squadra in crescita e con un organico composta da un buon mix di velocità e fisicità. Arrivano da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali in un campo ostico come quello di Viadana, dove hanno vinto all’ultimo secondo non mollando mai, segno che sono una squadra che riesce a mantenere la calma anche nelle difficoltà. Noi sappiamo che quanto abbiamo fatto contro San Donà non è abbastanza, bisogna essere più continui durante tutti gli 80 minuti e bisogna concretizzare di più quando ne abbiamo l’occasione. Siamo coscienti dell’importanza della partita, e sappiamo che per fare bene a Firenze dobbiamo dare tutto, anche qualcosa in più del nostro massimo.” Questa la probabile formazione che domenica 9 febbraio, alle ore 15:30, scenderà in campo presso lo Stadio “Lodigiani” di Firenze (Diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969): Da Re; D’Anna, Dal Zilio, Cerioni, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Finotto, Baldino; Caila, Delorenzi; Ceccato, Ferraro, Betti a disp: Bonanni, Furia, Cincotto, Corazzi, Zago, Gubana, Zanatta, Scagnolari L’incontro sarà diretto dal Sig. Federico Vedovelli (Sondrio), con la collaborazione dei giudici di linea Matteo Liperini (Livorno) e Matteo Franco (Pordenone). Quarto uomo, Massimo Celli (Arezzo) I giocatori, durante l’allenamento del venerdi, hanno voluto aderire a loro modo alla giornata mondiale dei calzini spaiati, occasione buona per ricordarci che nessuno può essere lasciato solo e che tutti devono avere l’opportunità di vivere in un mondo sereno e colorato coinvolgendo grandi e piccini nello spirito più semplice dell’amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietà e della specialità di ognuno di noi. TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI, TUTTI IMPORTANTI