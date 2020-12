Mogliano Rugby. Seggiolini tribuna centrale

MOGLIANO RUGBY 1969 SEGGIOLINI TRIBUNA CENTRALE – INIZIATIVA UNDER 100 PER LO STADIO QUAGGIA

Iniziativa Under 100 – Seggiolini per la tribuna centrale dello Stadio “Quaggia”

Siamo felici di condividere con tutti voi un’iniziativa, nata dall’Associazione Under 100, che ci entusiasma e che vi riportiamo nelle parole del Presidente U100 Renzo Tozzato:

“Siamo alla fine di questo 2020, di cui ci ricorderemo per un pezzo; non tanto per quello che abbiamo fatto, ma più per ciò che NON abbiamo potuto fare. Nonostante tutto, possiamo ancora fare qualcosa, tanto da lasciare il segno! Avevo in mente di fare qualcosa, qualcosa che potesse rendere più bello ed accogliente il luogo che, nel tempo, ci ha accolto tutti: il campo del Mogliano Rugby. Il luogo in cui ci siamo conosciuti e che ci ha fatto divertire, soffrire, ma soprattutto crescere come sportivi e come uomini, e dove molti di noi continuano a portare con entusiasmo i propri figli. Quello che vorrei fare insieme a voi è installare i seggiolini mancanti sui gradoni della tribuna del campo centrale. Ho pensato questo perché è il sogno del nostro caro amico Marco (ex tallonatore del nostro Club), che in questi giorni sta giocando (e per fortuna vincendo) un’altra dura partita contro il destino. Con questo gesto, che vuole essere anche una sorpresa per quando tornerà a casa, vogliamo dimostrargli tutto il nostro affetto e sostegno, lo stesso sostegno che ci davamo in campo. Attraverso il sostegno e l’aiuto di tutti sarà più facile renderlo possibile. Con 15 euro, puoi donare un seggiolino alla tribuna centrale. Se lo desideri, sul seggiolino che hai donato potrà essere applicata una targhetta con il tuo nome (o di chi deciderai tu). Se sei interessato, ti aspettiamo a partire dal 10 gennaio 2021, tutti i pomeriggi in Club House dalle 17.30.

Sostieni l’iniziativa e LASCIA IL SEGNO!

Lo facciamo per noi, lo facciamo per un amico, lo facciamo per il Rugby.”

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti