Gli impegni settimanali di tutte le nostre squadre: MOGLIANO RUGBY IMPEGNI FINE SETTIMANA 8-9 FEBBRAIO SQUADRA PARTITA DATA ORA LUOGO Top12 Toscana Aereoporti I Medicei vs Mogliano Rugby 1969 09/02/2020 15.30 Ruffino Stadium Mario Lodigiani Via P.Paoli 23, FIRENZE Cadetta RIPOSO La Tribù RIPOSO Under18 Rugby Vicenza vs

Mogliano Rugby 1969 09/02/2020 11.00 Campo A.Gobbato Strada San Antonino 131, VICENZA Under16 Pordenone Rugby

vs Mogliano Rugby 1969 09/02/2020 11.00 Centro Sportivo Borgomeduna Via Mantegna, PORDENONE Under14 Monti Rugby Rovigo vs Mogliano Rugby 1969 09/02/2020 10.00 Stadio Mario Battaglini Viale Alfieri 46, ROVIGO Under12 RIPOSO Under10 RIPOSO Under8 RIPOSO Under6 RIPOSO Under100 RIPOSO