Mogliano Rugby, le date della stagione 2021-22

La Federazione Italiana Rugby ha comunicato la formula e le date di svolgimento dei prossimi Campionato Peroni TOP10 e Coppa Italia. Di seguito riportiamo il comunicato integrale. Con l’occasione informiamo che la stagione della prima squadra del Mogliano Rugby 1969 avrà inizio con i test fisici previsti per le giornate del 28-29-30 luglio 2021, mentre il giorno di partenza ufficiale della preparazione fisico/atletica sarà lunedi 2 agosto 2021.

“L’11 SETTEMBRE AL VIA LA STAGIONE 2021/22 CON IL I° TURNO DI COPPA ITALIA

PERONI TOP10 PARTENZA IL 25 SETTEMBRE

Roma – Il Consiglio Federale riunito a Roma, presso la Sala Giunta del CONI, venerdì scorso 16 luglio ha deliberato la formula e le date di svolgimento del Campionato Italiano Peroni TOP10 e della Coppa Italia stagione sportiva 2021/22.

Il massimo campionato nazionale mantiene invariata la propria formula, ripristinando, dopo il blocco delle retrocessioni nel 2020/21, la retrocessione nella Serie A 2022/23 per l’ultima classificata al termine della regular season.

Il Peroni TOP10 prenderà il via il prossimo 25 settembre e vivrà il proprio epilogo il 28 maggio 2022 con la Finale per l’assegnazione dello Scudetto n. 91 in campo neutro nella sede preventivamente indicata dal Consiglio Federale.

Ma ad inaugurare la stagione 2021/22 sarà l’11 settembre la Coppa Italia con la disputa della prima giornata per le dieci squadre partecipanti al Peroni TOP10.

Di seguito formule e date della due competizioni:

Peroni TOP10 (25 settembre 2021 – 28 maggio 2022)

Titolo Campione d’Italia Maschile Assoluto s.s. 2021/22

Squadre Partecipanti: dieci

Una retrocessione nel Campionato di Serie A Maschile s.s. 2022/23

Formula: Un girone all’italiana da dieci squadre con gare di andata e ritorno. Le prime quattro classificate al termine della stagione regolare accedono alle semifinali, da disputarsi con incontri di andata e ritorno secondo lo schema:

1a Classificata vs 4a Classificata (andata in casa della 4a classificata)

2a Classificata vs 3a Classificata (andata in casa della 3a classificata)

Semifinale Andata 07/08 maggio 2022; Ritorno 14/15 maggio 2022

Le vincenti del doppio turno di semifinale accedono alla Finale per il titolo di Campione d’Italia Assoluto s.s. 2021/22, da disputarsi il 28 maggio in campo neutro.

La squadra classificata al decimo posto al termine della stagione regolare retrocede nel Campionato Italiano Serie A 2022/23.

Partecipanti: Femi-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano, Mogliano Rugby 1969, Argos Petrarca Padova, Rugby Viadana 1970, Fiamme Oro Rugby, Valorugby Emilia, HBS Colorno, Sitav Rugby Lyons, Lazio Rugby 1927

Le date

Settembre: 25

Ottobre: 2, 9, 26, 23

Novembre: 6, 13, 20

Dicembre: 4, 11, 18

Febbraio: 5, 12, 26

Marzo: 12, 19

Aprile: 9, 23

Maggio: 7 (Semifinali andata), 14 (Semifinali ritorno); 28 (Finale)

Coppa Italia Maschile (11 settembre 2021-2 aprile 2022)

Trofeo Coppa Italia s.s. 2021/22

Squadre Partecipanti: dieci

Formula: Vi partecipano le dieci squadre partecipanti al Peroni TOP10 2021/22 suddivise in due gironi all’italiana da cinque squadre. Gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone; ogni squadra disputerà due gare in casa e due in trasferta. Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro (2 aprile 2022). La vincente si aggiudica la Coppa Italia 2021/22.

Partecipanti

Girone 1: Argos Petrarca Padova, Valorugby Emilia, Rugby Viadana 1970, Sitav Rugby Lyons, Rugby Colorno.

Girone 2: Femi-CZ Rovigo Delta, Kawasaki Robot Calvisano, Mogliano Rugby 1969, Fiamme Oro Rugby, Lazio Rugby 1927.

Le date

Settembre: 11, 18

Gennaio: 8, 15, 22

Aprile: 2 (Finale)

