Mogliano Rugby in lutto per la scomparsa di Massimiliano Calloni

Mogliano Rugby 1969 si unisce al dolore della famiglia Calloni per la scomparsa di Massimiliano. Ex giocatore del Mogliano Rugby, dal minirugby fino alla prima squadra, “Maci” è mancato la notte scorsa dopo anni di battaglia contro la sua malattia, con la caparbietà che lo ha sempre contraddistinto. A tutti i familiari le nostre più sentite condoglianze per la grave perdita.

La redazione de ilnuovoterraglio.it si associa alle condoglianze alla famiglia ed esprime tutto il suo dolore per questa gravissima perdita. (nota del direttore)