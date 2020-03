Mogliano ripropone l’iniziativa “Puliamo i fossi e le vie del Quartiere”

Torna un appuntamento importante per la città di Mogliano e per l’ambiente: “Puliamo i fossi e le vie dei nostri quartieri”, organizzata dal Comune di Mogliano insieme con le Associazioni di Quartiere di tutto il territorio moglianese e con la collaborazione preziosa di Veritas.

I volontari, in un clima di gioia e condivisione, puliranno i fossi, le rive e le strade, uniti e affiatati per favorire il decoro urbano, la pulizia e per sensibilizzare i cittadini verso le fondamentali tematiche green e ambientali.

È un‘importante manifestazione che focalizza l’attenzione della città sulle questioni ambientali ed ecologiche in un periodo come questo in cui il nostro ecosistema è ogni giorno minacciato.

Il Sindaco Davide Bortolato, contento e fiero di questo evento, dice: “Queste nobili manifestazioni fanno bene alla città, rendono i moglianesi partecipi e affiatati, creano comunità, educano le nuove generazioni e rivolgono l’attenzione su tematiche fondamentali e imprescindibili come la salvaguardia della Natura, il riciclo e l’ecologia; mi aspetto di vedere tantissimi Moglianesi”.

“La nostra Amministrazione”, prosegue, “sta inoltre valutando anche l’acquisto di telecamere mobili da posizionare nei luoghi di segnalazione per monitorare prima e sanzionare poi gli ecovandali che inquinano e sporcano”.

Il Coordinatore della Consulta dei Presidenti di quartiere Ruffoni così interviene: “un’iniziativa che nasce dalla positiva collaborazione tra i Quartieri e che, sono sicuro, avrà successo. Invito tutti a partecipare all’evento che, oltre alla valenza pratica, ha un alto significato simbolico ed educativo”.

Altra grande novità di questa edizione sono gli 800 punti EcoAttivi pari a 4€ di sconto nei negozi della città che aderiscono all’iniziativa EcoAttivi, che verranno assegnati ai partecipanti e che inseriscono di diritto questo evento tra i più importanti per Mogliano Veneto.

Commenta la news

commenti