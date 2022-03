Mogliano, protagonisti i talenti del flauto  e del pianoforte da tutto  il mondo

International Music Competition “Ugo Amendola”: 23 – 24 – 25 aprile 2022 Flute Section. 26-27-28-29 maggio 2022 Piano Section. Teatro Astori – Mogliano Veneto.

L’edizione 2022 del Concorso, ormai avviato da qualche anno, si presenta con alcune importanti novità: si aprirà sabato 23 Aprile 2022 la prima di tre giornate di audizioni della prima edizione internazionale del Concorso “Ugo Amendola”, precedentemente nazionale, organizzato dall’Associazione Konzertmusik, già presente a Mogliano con i corsi di Centrostudiomusica, presso il Teatro Astori a Mogliano. Le tre giornate dedicate al flauto e all’ottavino si concluderanno con il concerto dei vincitori primi assoluti il 25 Aprile nella stessa sala.

La seconda parte del Concorso, interamente dedicata al pianoforte solistico, si terrà dal 26 al 29 maggio, sempre al teatro Astori e vedrà protagonisti del concerto finale i vincitori dei primi premi assoluti.

L’interesse destato dall’iniziativa negli anni precedenti è stato importante, sia nel numero dei partecipanti, sia dal mondo musicale e discografico, ottenendo partnership significative e di alto livello.

La kermesse beneficia del patrocinio della Città di Mogliano Veneto e della collaborazione con l’Associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte”.

Il concorso è nato per iniziativa di Daniela Donaudi, docente di conservatorio, presidente e direttore artistico dell’associazione Konzertmusik e del concorso stesso: allieva del compositore, didatta e pianista veneziano Ugo Amendola, Donaudi è stata altresì interprete di diverse composizioni pianistiche di Amendola.

Le giurie si compongono di illustri musicisti, quali Monica Finco, co-direttore artistico e presidente di Giuria per la sezione flauto insieme a Giorgio Blasco, Marianna Bovini, Katalin Gajdos, Fabio Pupillo e Franco Massaglia, presidente di Giuria per la categoria di Ottavino.

Per la sezione pianoforte, oltre a Daniela Donaudi, compongono la giuria i Maestri Igor Cognolato – allievo di Amendola del quale ha registrato alcune composizioni disponibili in CD – Gabriele Maria Vianello Mirabello, Giorgio Farina e Adriana Silva.

Il concorso è articolato in nove categorie, dai più piccoli (categoria “prime note”), fino alla categoria “F” fino a 30 anni, oltre alle sezioni nazionali riservate ai ragazzi delle scuole medie a indirizzo musicale e, da quest’anno, anche per i licei musicali.

I premi in palio constano non solo in denaro, coppe, diplomi e concerti ma anche e soprattutto in registrazioni e pubblicazioni di CD.

Per informazioni: CentroStudioMusica 3451701370 – mail: [email protected] – [email protected]