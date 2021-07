Mogliano. Prosegue il grande piano di efficientamento della pubblica illuminazione

Prosegue il grande piano di efficientamento della pubblica illuminazione:

approvati i progetti per le nuove torri faro allo stadio di rugby Maurizio Quaggia e

la nuova illuminazione di via Molino

Grazie all’ottenimento di contributi statali per investimenti destinati alle opere di efficientamento e

risparmio energetico, la Giunta di Mogliano Veneto mercoledì scorso ha approvato due importanti opere: il

rifacimento dell’impianto di illuminazione dello stadio di rugby Maurizio Quaggia in via Colelli e il nuovo

impianto di illuminazione in via Molino.

Il primo progetto, redatto dall’Ingegner Massimiliano Mattiazzo, prevede l’efficientamento dell’impianto di

illuminazione dell’area di gioco del campo principale di via Colelli, mediante la sostituzione dei 24 proiettori

a scarica attualmente installati, con nuovissimi proiettori di ultima generazione a Led; inoltre le quattro

torri faro saranno interessate dal rifacimento dei quadri elettrici posti alla base.

Il secondo progetto, redatto dall’Ingegner Giovanni Antonio Albertin, prevede l’installazione di 40 nuovi

punti luce a Led e delle nuove linee di alimentazione, per un tratto di strada di circa un chilometro e mezzo.

L’investimento totale, per i due progetti, è di 210mila euro.

“Dopo i tanti investimenti fatti nel 2019 e nel 2020, con questi due progetti prosegue il grande piano di

efficientamento energetico, di rinnovamento e ampliamento degli impianti e delle strutture comunali”,

spiega il Sindaco Davide Bortolato. “Lo scorso anno abbiamo sostituito le torri faro dello stadio del calcio e

quest’anno tocca allo stadio del rugby, che sarà dotato di luci non solo più efficaci e performanti, ma anche

più ecologiche. Oltre che di ridurre sempre più l’inquinamento luminoso, l’amministrazione comunale ha

come obiettivo soprattutto il contenimento dei consumi energetici, con la conseguente riduzione della

spesa energetica e della diminuzione dell’impatto ambientale”.

“Investire sulle strutture sportive garantisce un alto rendimento e soprattutto una grande fruibilità degli

impianti – conclude l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan – abbiamo già investito 100mila euro per le

torri faro dello stadio Panisi l’anno scorso, ora con la stessa tipologia di finanziamento rimettiamo a nuovo

le torri faro del Quaggia. Sono stati messi in campo tanti investimenti per migliorare gli impianti sportivi,

senza contare gli importanti sostegni economici versati direttamente nelle casse delle Associazioni Sportive

nel 2020. Sostenere lo sport è una nostra prerogativa”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti