Mogliano per l’Ucraina

Il Comune di Mogliano Veneto organizza in collaborazione con Protezione Civile, Pro Loco e Caritas una raccolta di beni primari da inviare alle popolazioni ucraine duramente colpite dalla guerra di questi giorni.

La raccolta si svolgerà sabato 5 marzo dalle ore 9.30 alle ore 14.30 in Piazza Caduti (lato Monumento dei Caduti) con ingresso in Piazza consentito alle auto in modalità drive in.

Cosa donare?

Importanti sono i medicinali come antibiotici, calmanti, pomate per ustioni, siringhe, garze e materiale sanitario in generale ma anche detersivi e prodotti per l’igiene personale, pannolini, pannoloni e assorbenti. Ancora: sacchi a pelo, coperte e viveri di consumo immediato, ovvero pronti all’uso e senza necessità di essere cucinati.

Contemporaneamente, la Regione del Veneto ha attivato una raccolta fondi per le popolazioni ucraine. È stato aperto un conto corrente di solidarietà su cui far confluire offerte e donazioni per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina che stanno giungendo in Veneto. Queste le coordinate:

Conto corrente intestato a REGIONE DEL VENETO

Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA

Iban: IT65G0200802017000106358023

Bic/swift UNCRITM1VF2

Si consiglia di conservare la ricevuta di bonifico, poiché ogni versamento gode di detraibilità IRPEF e deducibilità IRES come previsto per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate tramite ONLUS, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, associazioni sindacali etc.

Inoltre, il Comune di Mogliano Veneto sta attendendo le disposizioni della Prefettura di Treviso per l’arrivo dei profughi ucraini: chi infatti possiede proprietà immobiliari e vuole ospitarli può segnalare la sua disponibilità all’ Ufficio Politiche Sociali e contattare il numero 041 5930609.