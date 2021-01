Mogliano, meno parcheggi a pagamento

Considerata la prossima scadenza della concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento in città, l’Amministrazione Comunale con l’ultimo Atto di Indirizzo riorganizza le aree di sosta a pagamento in centro.

La grande novità introdotta da questa delibera sarà la conversione totale del parcheggio, oggi a pagamento, di Piazzale Donatori di Sangue in parcheggi a disco orario, con modalità sperimentali che prevedono zone di sosta lunga e breve.

Si passerà così da 203 parcheggi a pagamento in centro città a 175.

“Un segnale forte di attenzione al commercio e agli esercizi pubblici – dichiara il Sindaco Davide Bortolato – diamo la possibilità ai fruitori del centro di poter permanere in città più a lungo e serenamente. Questa delibera vuole considerarsi un volano per la rinascita della città e favorire la praticità alle utenze, creando un serbatoio di parcheggi non a pagamento”.

Saranno poi applicate anche altre modifiche nella riorganizzazione globale dei parcheggi: a seguito di un’attenta valutazione, l’area di sosta di via Pia diventerà a pagamento e non più a disco orario, considerata anche la vicinanza alla stazione, per garantire più turnover di quella specifica area di sosta.

“La grande diminuzione di parcheggi a pagamento in città rappresenta uno sforzo per l’Amministrazione che, pur non inficiando gli equilibri delle casse comunali, considera fondamentale la ripresa della vita del centro e la comodità di tutta l’utenza, sia urbana che extraurbana – conclude soddisfatto l’Assessore Donadel con delega alla Polizia Locale – Saranno poi introdotte nuove modalità di pagamento più efficaci e smart con la possibilità di pagamento da smartphone”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti